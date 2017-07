Udinese Hannover/ Streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Udinese Hannover (LaPresse)

DIRETTA UDINESE HANNOVER:INFO STREAMING VIDEO E TV,PROBABILI FORMAZIONI - Udinese Hannover è la partita amichevole in programma oggi domenica 30 luglio alle ore 17.00 presso Lavanttal Arena di Wolfsberg, ultimo test match per la compagine di Del Neri impegnata nel ritiro estivo in terra austriaca. Prosegue il pre-campionato dei friulani, che quest'anno si ripresentano ai nastri di partenza della Serie A 2017-2018 con diversi nuovi acquisti e giovani speranze, come è sempre stato d'altronde l'indirizzo sportivo dato dalla società guidata dalla famiglia Pozzo. L’ultima amichevole dei balconieri contro l’Huddersfield è stata una partita molto fisica quella che hanno dovuto affrontare in Inghilterra gli uomini di mister Delneri, che si stanno preparando già da diverse settimane in vista della nuova stagione, che potrebbe ritrovare come protagonista l'Udinese.

Anche l'Hannover sta ultimando gli ultimi dettagli per l'inizio di campionato. Nell'ultima amichevole disputata, i tedeschi hanno perso rovinosamente contro i turchi del Kayserisport: il risultato finale ha visto l'Hannover sprofondare 4-2 contro la formazione turca, che ha dimostrato di essere più avanti nella condizione fisica rispetto ai teutonici.

Nell'ultima amichevole disputata in Inghilterra, l'Udinese è scesa in campo con il modulo 4-4-2 che dovrebbe essere riproposto come probabile formazione di partenza anche oggi. In porta quindi spazio a Scuffet (per lui quello di quest'anno dovrebbe essere l'anno di ritorno da titolare con la maglia bianconera) mentre in difesa spazio alla velocità di Widmer e Pezzella sulle corsie laterali, con Danilo e Angella coppia centrale. A centrocampo, Fofana e Hallfredsson dovrebbero quindi tenere la mediana, ma per i loro posi rimangio in ballottaggio sia Badu e Balic. Sugli esterni hanno giocato De e Jankto oggi ancora in campo, mentre in avanti, Perica verrà affiancato da Lasagna, con Thereau in cerca di uno spazio.

E' ancora comunque presto per valutare quella che sarà la reale formazione su cui Delneri potrà (e dovrà) puntare per la Serie A 2017-2018. Al momento il lavoro della dirigenza è stato improntato a salvaguardare quello che era l'impianto di base della passata stagione. Bene fin qui il neo arrivato Lasagna, che è sembrato integrarsi molto bene negli schemi tattici del suo nuovo allenatore.

Al momento il precampionato dell'Hannover non è stato particolarmente brillante, per usare un eufemismo. I tedeschi hanno perso contro i turchi del Kayserispor di recente (4-2 per la formazione di casa) e non hanno mostrato una formazione fisica accettabile neanche nelle precedenti amichevoli, soprattutto quelle disputate contro gli olandesi del Twente (0-0 il risultato finale) e gli austriaci del Wolfsberger (anche in questo caso pareggio a reti inviolate per gli uomini allenati dal tecnico Breitenreiter, tutte formazioni sulla carta più deboli rispetto all'undici tedesco. I giocatori migliori dell'Hannover sono in attacco, con l'olandese Benschop, l'austriaco Harnik e il tedesco Fullkrug.

Buone potenzialità anche il centrocampo, con il danese Bech, il turco Karaman, la stellina norvegese Fossum e la promessa Demir, di nazionalità turca. Ricordiamo che la partita tra Udinese e Hannover sarà visibile in diretta tv solo su Udinese tv, canale disponibile al numero 110 ma solo nel territorio di Friuli e Veneto,mentre non sono state fornite indicazioni sulla diretta streaming video dell'evento. Consigliamo pertanto di collegarsi ai sito ufficiale oltre che al profilo social del club bianconero per rimanere aggiornati sul risultato live e le ultime novità dell’amichevole.

