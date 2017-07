Matias Vecino (Foto: Lapresse)

VECINO ALL'INTER CALCIOMERCATO: AFFARE FATTO! DOMANI VISITE MEDICHE E FIRMA SUL CONTRATTO - Vecino all'Inter: affare fatto, fumata bianca, semaforo verde. I nerazzurri hanno praticamente portato a compimento il secondo acquisto dalla Fiorentina, dopo aver acquistato Borja Valero sempre dalla squadra viola. Al termine di un lungo tira e molla, il club meneghino si è deciso a sferrare l'assalto decisivo a Matias Vecino, blindato dai Della Valle con una clausola rescissoria pari a 24 milioni di euro. L'Inter verserà nelle casse dei toscani due rate da 12 milioni ciascuna.

Domani, intanto, è previsto l'arrivo a Milano del giocatore, che si sottoporrà alle consuete visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri. Per Vecino è pronto un quadriennale a tre milioni di euro netti a stagione. L'uruguaiano saluterà la Fiorentina dopo quattro anni e mezzo in cui il ragazzo è cresciuto partita dopo partita.

L'Inter aveva bisogno di rinforzi a centrocampo ed è qui che Suning ha concentrato i suoi sforzi, facendo avere a Luciano Spalletti prima le geometrie di Borja Valero, poi l'uomo d'ordine Matias Vecino. Il giocatore ha buone chance di far parte dell'ossatura dei titolari nerazzurri in un reparto che necessitava importanti correttivi. Ricordiamo che Vecino ha concluso l'ultima Serie A con 36 presenze all'attivo impreziosite da due reti.

