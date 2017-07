Vicenza-Pro Piacenza / Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Vicenza Calcio - LaPresse

VICENZA-PRO PIACENZA INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: PROBABILI FORMAZIONI (COPPA ITALIA) - Vicenza-Pro Piacenza oggi alle ore 18.00 sarà una sfida che aprirà il lungo pomeriggio del primo turno ad eliminazione diretta della nuova edizione di Coppa Italia. Inizia ufficialmente la stagione agonistica con le formazioni di Lega Pro che affronteranno alcuni club di Serie D. Non sarà però il caso del match allo stadio Romeo Menti, che vedrà opposte due formazioni entrambi partecipanti al campionato della nuova Serie C. Il Vicenza arriva da un'estate particolarmente turbolenta, con l'iscrizione che sembrava in bilico dopo la deludente retrocessione dal campionato di Serie B. L'avvento di una nuova proprietà estera ha aperto però nuove prospettive per il club berico, che proverà ora a ricostruire una risalita ai piani alti del calcio italiano.

L'iscrizione nel frattempo è stata garantita, scongiurando un fallimento che avrebbe gettato nella prostrazione i tifosi di un club storico del calcio italiano. Dall'altra parte c'è una Pro Piacenza che pur ponendosi come seconda realtà cittadina di una provincia italiana che vede ormai lontani gli anni d'oro della Serie A, si è proposto ormai come alternativa credibile al Piacenza Calcio, mancando peraltro solo d'un soffio nella scorsa stagione la qualificazione ai play off di Lega Pro, perduta soltanto con la sconfitta all'ultima giornata della regular season sul campo del Siena.

La partita di Vicenza dunque risulta potenzialmente aperta a ogni pronostico, in un confronto tra una squadra blasonata ma in piena ricostruzione ed una realtà emergente. Di sicuro il Vicenza cercherà subito un risultato positivo per far pace con i tifosi ancora scottati dalle numerose delusioni della stagione precedente nel torneo cadetto.

Le probabili formazioni della sfida allo stadio Menti di Vicenza: i padroni di casa ripartiranno dal 4-3-3 del nuovo tecnico Colombo, con Valentini a difesa della porta ed una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Bianchi, Crescenzi, Milesi e Malomo. A centrocampo il terzetto titolare sarà formato da Sbrissa, Crepaldi e Alimi, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Giacomelli, Giusti e De Giorgio. La Pro Piacenza ha invece confermato Fulvio Pea in panchina, col 4-4-2 del tecnico che schiererà Gori in porta, Messina sull'out difensivo di destra e Ricci sull'out difensivo di sinistra. Belotti e La Vigna saranno i due difensori centrali, con De Santis e Aspas centrocampisti centrali, Starita esterno di centrocampo di destra e Barba impegnato sul lato mancino, mentre in attacco faranno coppia per la formazione emiliana Alessandro e Mastroianni.

Nel primo confronto stagionale di Coppa Italia il Vicenza parte comunque con le credenziali di formazione favorita, con Bet365 che propone a 1.80 la quota della vittoria interna e a 3.50 la quota relativa all'eventuale pareggio, che porterebbe le due formazioni alla disputa dei tempi supplementari. Paddy Power alza decisamente la quota per la vittoria esterna della squadra emiliana, proposta a 4.20. Non ci sarà la possibilità di vedere in diretta tv o in diretta streaming via internet la sfida Vicenza-Pro Piacenza, domenica 30 luglio 2017 alle ore 18.00, ma sul sito leagaseriea.it e sui siti internet delle due formazioni sarà possibile reperire informazioni e aggiornamenti su quello che sarà il primo match ufficiale dell'anno per entrambe le squadre.

