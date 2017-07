Video/ Manchester City-Tottenham (3-0): Stones, Sterling e il baby Diaz in gol (Highlights)

Manchester City, inglesi superano 3-0 il Tottenham - La Presse

MANCHESTER CITY-TOTTENHAM, IL VIDEO E GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

La gara Manchester City-Tottenham è stata senza storia con i Citizens che hanno vinto per 3-0. Valida per l'International Champions Cup ha visto molti esperimenti da una parte e dall'altra. Ci sono però giù gran parte dei big con de Bruyne, Silva, Gabriel Jesus e Sterling da una parte e Vertonghen, Alderweireld, Eriksen e Kane dall'altra. In campo anche i nuovi acquisti Danilo e Walker che Pep Guardiola schiera sulle corsie esterne nel suo 3-5-2. Pronti via la sblocca Stones che di testa in torsione sfrutta bene una punizione calciata forte dalla corsia da de Bruyne. La partita si addormenta per risvegliarsi poi anche grazie ai cambi nella ripresa. Il tecnico spagnolo manda in campo l'armeria pesante da Yaya Toure a Sergio El Kun Aguero passando per Samir Nasri. E' proprio quest'ultimo, obiettivo di calciomercato della Roma, a mettere dentro una palla che Sterling trasforma nel due a zero. C'è gloria anche per il giovanissimo Diaz che in pieno recupero mette la ciliegina sulla torta ritrovandosi la palla sui piedi nell'area piccola e superando il portiere avversario rimasto a terra. Clicca qui per il video degli highlights di Manchester City-Tottenham.

ALTRA GIOIA PER IL BABY DIAZ

Nella sfida dell'International Champions Cup 2017 Manchester City-Tottenham c'è stata ancora gloria anche per Barhim Diaz in rete dopo il gol segnato qualche giorno fa al Real Madrid. Centrocampista classe 1999 è stato inserito da Pep Guardiola nella ripresa al minuto settantanove al posto di Sterling che aveva siglato il due a zero. Questo giovane talento ha sfruttato al meglio l'occasione anche se è stato un po' fortunato. E' stato un gioco da ragazzi infatti mettere la palla alle spalle di Vorm che gli ha respinto la palla sui piedi all'interno dell'area piccola. Brahim Diazz è arrivato al Manchester City nell'estate del 2013 quando aveva appena quattordici anni, prelevato dal vivaio del Malaga. L'anno passato ha giocato nella Premier League 2 con il Manchester City Under 23 collezionando diciannove presenze e mettendo a segno anche sette reti. Non è detto che quest'anno possa avere più spazio con Pep Guardiola che in questa International Champions Cup l'ha usato abbastanza dandogli 45 minuti contro il Manchester United e ventidue con il Real Madrid dove aveva segnato un'altra rete. Brahim Diaz ha esordito con la maglia del Manchester City in Premier League nel settembre del 2016 quando è entrato in campo a dieci minuti dalla fine di Swansea-Manchester City gara terminata col risultato di 1-2.

