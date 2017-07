Bologna Colonia/ Streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Bologna-Colonia, amichevole (Foto LaPresse)

DIRETTA BOLOGNA COLONIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Bologna e Colonia giocano, lunedì 31 luglio, un'interessante amichevole estiva: squadre in campo alle ore 20 di lunedì 31 luglio presso lo stadio Sportplatz Kitzbühel-Langau. I felsinei hanno un'altra occasione per capire quelle che sono le reali potenzialità della rosa a disposizione quest'anno di Roberto Donadoni, confermato anche per l'imminente nuova stagione calcistica alla guida del club del capoluogo emiliano.

I felsinei desiderano uscire dall'anonimato del centro-classifica, puntando a stare costantemente nella parte di sinistra della classifica. Non sarà facile, perché molte squadre quest'anno si sono rinforzate e quindi il compito per mister Donadoni e i suoi ragazzi sarà ancora più complicato rispetto agli anni passati. Al momento, il Bologna ha disputato complessivamente già 4 amichevoli, vincendole tutte. L'ultimo test si è svolto qualche giorno fa, ed ha visto il Bologna affrontare il Trento.

La partita si è conclusa con la netta vittoria dei rossoblu, che hanno superato la formazione del Trento con il risultato finale di 5-0. L'amichevole, disputata a Castelrotto nella giornata del 23 luglio, arrivava 24 ore dopo l'impegno del Bologna contro il Sudtirol. Anche in questo caso i rossoblu hanno avuto la meglio sulla squadra locale, che partecipa al campionato di Lega Pro, battendola per 3-0.

Tutto facile per il Bologna nell'ultima amichevole disputata a Castelrotto contro i colleghi del Trento. Donadoni ha schierato i suoi uomini con il modulo 4-2-3-1. Unica punta Petkovic, sostituito dal primo minuto da Okwonkwo. Dietro di lui hanno giocato Verdi e Krejci esterni e Poli in posizione centrale. In mediana, al fianco di Pulgar, è stato selezionato Donsah. In difesa, davanti al portiere Da Costa (dalla ripresa ha giocato il secondo, Ravaglia), linea a 4 con Mbaye a destra, Torosidis a sinistra, De Maio e Maietto coppia centrale.

Con i nuovi acquisti, oggi il Bologna giocherebbe così: Mirante tra i pali, Krafth confermato terzino destro con coppia centrale rivoluzionata con gli arrivi di De Maio e Gonzalez. A sinistra Masina; a centrocampo Taider e Andrea Poli mediani davanti al reparto difensivo con Verdi, Federico Di Francesco e Krejci liberi di inventare alle spalle di Mattia Destro, confermato al Bologna anche per quest'anno, dopo le sfortunate esperienze nell'Inter, Roma e Milan.

Il Colonia nelle ultime due amichevoli disputate ha colto un pareggio. Gli ultimi 90 minuti sono stati giocati contro l'Eintracht Braunschweiger (2-2 il risultato finale), mentre nel penultimo incontro il Colonia è andato a fare visita all'Uerdingen 05 (0-0 al termine dei 90 minuti di gara). Tra poco più di due settimane il Colonia avrà l'esordio ufficiale in Coppa di Germania contro il Leher TS.

Tra i giocatori di maggiore talento della rosa a disposizione del tecnico Peter Stoger troviamo l'attaccante colombiano 24 enne Jhon Cordoba, il brasiliano Leonardo Bittencourt (esterno sinistro, il terzino sinistro tedesco classe '97 Jannes Horn, il centrale spagnolo Merè (insieme a Sorensen ed Heintz), più ovviamente il portiere Timo Horn.

Non sarà possibile assistere all'amichevole Bologna-Colonia in diretta tv, nè sarà a disposizione una diretta streaming video per seguire la gara; per tutte le informazioni utili sulla squadra felsinea e sul suo impegno di Kitzbuehel potrete visitare il profilo Twitter ufficiale messo a disposizione dalla società, all'indirizzo @BfcOfficialPage.

