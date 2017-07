Coppa Italia 2017 / Tabellone e risultati: gli accoppiamenti per il 2^ turno

Risultati e tabellone Coppa Italia (LaPresse)

COPPA ITALIA 2017: TABELLONE E RISULTATI, ACCOPPIAMENTI PER IL 2^ TURNO - Scattata la Coppa Italia 2017-2018, che ha vissuto fra sabato e domenica le partite del primo turno: gare secche, di conseguenza adesso conosciamo la composizione del tabellone per il secondo turno, che si disputerà già domenica prossima, 6 agosto. La formula della Coppa Italia è infatti rimasta la stessa degli ultimi anni: nel primo turno hanno debuttato squadre di Lega Pro - che a dire il vero da quest’anno torna a chiamarsi Serie C - ma anche le seconde classificate nei nove gironi di Serie D. Nel secondo turno invece troveremo naturalmente le squadre vincitrici del primo turno ma anche tutte le squadre di Serie B, dunque il livello comincerà ad alzarsi, in attesa del terzo turno (il weekend successivo), quando entreranno in scena anche 12 squadre di Serie A - cioè escluse le prime otto dello scorso campionato, che cominceranno il loro cammino dagli ottavi, quando sarà già dicembre.

Tra i risultati di spicco del primo turno citiamo il colpaccio dell’Alessandria sul campo del Cosenza, il nettissimo 6-0 del Trapani sulla Paganese e i convincenti successi di Pisa, Vicenza e Matera, mentre l’unica sfida conclusa ai rigori è quella che ha visto la vittoria dal dischetto del Livorno ai danni della Feralpi Salò. Due partite del secondo turno erano già state create dal sorteggio, ovvero Bari-Parma e Virtus Entella-Cremonese; queste saranno due partite di sicuro interesse, perché metteranno di fronte squadre di Serie B, un assaggio del campionato cadetto che verrà fra poche settimane. Non solo queste però, perché anche altre sfide meritano attenzione: ad esempio Venezia-Pordenone, rivali nella scorsa stagione che si è chiusa con la promozione dei lagunari, oppure Novara-Piacenza, Carpi-Livorno, Salernitana-Alessandria e ancora Foggia-Vicenza e Brescia-Padova. Esempi che dimostrano come la Coppa Italia stia già crescendo di valore…

RISULTATI COPPA ITALIA 2017-2018, 1^ TURNO

RISULTATO FINALE Renate-Siracusa 3-1

RISULTATO FINALE Trastevere-Reggiana 1-2

RISULTATO FINALE Virtus Francavilla-Imolese 3-1

RISULTATO FINALE Vicenza-Pro Piacenza 3-1

RISULTATO FINALE Piacenza-Massese 1-0

RISULTATO FINALE Cosenza-Alessandria 2-3

RISULTATO FINALE Giana Erminio-AlbinoLeffe 1-3

RISULTATO FINALE Gubbio-Nuova Monterosi 1-0

RISULTATO FINALE Lecce-Ciliverghe Mazzano 3-0

RISULTATO FINALE Livorno-Feralpisalò 1-0

RISULTATO FINALE Matera-Casertana 2-0

RISULTATO FINALE Padova-Rende 2-1

RISULTATO FINALE Pisa-Varese 3-1

RISULTATO FINALE Pordenone-Matelica 2-0

RISULTATO FINALE Sambenedettese-Lucchese 2-0

RISULTATO FINALE Trapani-Paganese 6-0

RISULTATO FINALE Juve Stabia-Bassano 3-1

TABELLONE 2^ TURNO

Cesena-Sambenedettese

Novara-Piacenza

Ternana-Trapani

Carpi-Livorno

Salernitana-Alessandria

Spezia-Reggiana

Entella-Cremonese

Bari-Parma

Frosinone-Pisa

Perugia-Gubbio

Ascoli-Juve Stabia

Avellino-Matera

Palermo-Francavilla

Pro Vercelli-Lecce

Venezia-Pordenone

Foggia-Vicenza

Brescia-Padova

Pescara-Triestina

Cittadella-Albinoleffe

Empoli-Renate

