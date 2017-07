Genoa Savona/ Streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Genoa Savona (LaPresse)

DIRETTA GENOA SAVONA:INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Genoa Savona è l’amichevole in programma per oggi lunedì 31 luglio 2017 alle ore 20.00 presso lo stadio Bacigalupo, riposizione di un derby estivo che ormai ha alle spalle parecchia storia. Ultimo appuntamento in casa quindi per la formazione di Juric prima della partenza per l’ultimo ritiro estivo a Bardonecchia, ma che risultati comunque un ottimo banco di prova per i grifoni dove potremmo anche vedere chi contro il Nantes ha avuto minor minutaggio a disposizione e si trova questa sera ad avere le gambe più fresche.

Andiamo ora a conoscere chi sarà l’avversario dei grifoni in questo test match estivo, ovvero il Savona, club nato nel 1907 e che attualmente milita nel campionato di Serie D, dopo la sconfitta rimediata nella finale dei play off contro la Massese nella precedete stagione, anno della rifondazione.

Capitolo probabili formazioni: Juric anche contro i biancazzurri dovrebbe riproporre il 3-4-3 visto nelle ultime uscite all’estero, con Lamanna di nuovo tra i pali dopo l’esperienza francese. Gentiletti dovrebbe rimanere al centro del reparto difensivo con Zukanovic e uno tra Rigoni e Veloso a completamento della zona, ma con Munoz e izzo ugualmente favorito.

Al centrocampo Bertolacci e Veloso dovrebbero avere la maglia da titolare con Lazovic e Laxalt attesi all’esterno: probabile pro l’ingresso di Fiamozzi e Cofie anche fin primi minuti a disposizione. Non dovrebbe invece sorprendere il tridente d’attacco: Simeone non dovrebbe mancare e con lui anche Ninkovic e Pandev, ma con Galabinovic che scalpita dalla panchina.

Per quanto riguarda la formazione del Savona pare che il tecnico Tabbani possa di nuovo optare per l’11 titolare già visto in campo pochi giorni fa nella prima amichevole contro lo Spezia solo pochi giorni fa . Quindi tra i pali dovrebbe venir confermato Bellussi con davanti Bruzzoni Grani e Gallo , con Mair Cardini e Gomes a cui invece sarà affidato ancora una volta l’attacco.

Ricordiamo che la partita amichevole tra Genoa e Savona non sarà visibile in diretta tv di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti una diretta streaming video. Consigliamo pertanto di consultare i siti e i profili social di entrambe le formazioni in campo alle ore 20.00 per rimanere aggiornati sul risultato live e le ultime novità del match.

