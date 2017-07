INFORTUNIO BALOTELLI / Problema alla coscia: l'attaccante non ci sarà nella sfida Ajax-Nizza di Champions

Infortunio Mario Balotelli - La Presse

Mario Balotelli è vittima di un infortunio che non gli permetterà di giocare Ajax-Nizza mercoledì alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. L'attaccante ha riportato un problema muscolare alla coscia che ha costretto il tecnico del club francese di non convocarlo. Non ci sono al momento indicazioni più precise sul suo infortunio e sui tempi di recupero. E' probabile che l'attaccante ex Milan e Inter salti anche la gara d'esordio in Ligue 1 contro il Saint Etienne. Al suo posto in entrambe le gare dovrebbe giocare il giovanissimo Kpene Ignatius Ganago del Camerun. E' sicuramente una doccia gelata l'assenza di Mario Balotelli con i rossoneri che devono superare l'uno a uno dell'andata che al momento qualifica ai gironi di Champions League i lancieri. E' un inizio di stagione negativa per Mario Balotelli che sta cercando di ritrovarsi in Francia dopo gli anni difficili di Liverpool. L'anno scorso ha partecipato alla grandissima stagione del club che ha conquistato una posizione di riguardo in grado di permettergli proprio di giocare questo preliminare di Champions League.

INFORTUNIO BALOTELLI, SALTA AJAX-NIZZA DI CHAMPIONS LEAGUE: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

LA GARA D'ANDATA

Mario Balotelli rimarrà fuori nella sfida Ajax-Nizza dopo essere stato tra i protagonisti nella partita d'andata. Fu proprio infatti l'ex attaccante del Milan e dell'Inter a realizzare la rete del vantaggio dopo trentadue minuti su assist di Seri calciatore cercato con grande interesse sul calciomercato da parte della Roma di Eusebio Di Francesco. Il pareggio nella ripresa l'ha siglato in apertura van de Beek e la gara si è conclusa quindi con l'uno a uno. Ora il ritorno sarà molto complicato per il Nizza che ha un solo risultato possibile e cioè la vittoria a meno che non si arrivi a un pareggio con più di un gol. Con lo zero a zero infatti passerebbero i lancieri mentre con l'uno a uno si andrebbe ai tempi supplementari. Serve una grande prestazione e l'assenza di Mario Balotelli non può passare assolutamente inosservata. Staremo a vedere chi lo sostituirà anche se le ultime notizie ci parlano del giovane Kpene Ignatius Ganago come possibile titolare davanti insieme all'ivoriano Seri.

