MOURINHO, STOCCATA A CONTE/ "Non perderò i capelli parlando di lui"

José Mourinho (foto LaPresse)

L’Inghilterra è pronta per la prima grande sfida calcistica della stagione: il Chelsea di Antonio Conte, vincitore dell’ultima Premier League, ed il Manchester United di José Mourinho, vincitore della FA Cup, si affronteranno presto alla ripresa del campionato, contendendosi un titolo finito nella scorsa stagione nella bacheca dei londinesi. Il rapporto fra i due tecnici non è mai stato idilliaco ed i contrasti, che Conte ha sempre sottolineato essere di natura “esclusivamente sportiva”, si sono acuiti nella scorsa stagione che ha messo faccia a faccia i due tecnici alla guida di due grandi storiche della Premier League. Il “mini-triplete” conquistato da Mourinho mettendo in bacheca Coppa di Lega, Community Shield ed Europa League, non è bastato a offuscare la stella di Conte, capace di vincere la Premier League al primo colpo. Ma dopo la sconfitta in amichevole con l’Inter, l’allenatore italiano non ha risparmiato una frecciata al collega, affermando come il suo Chelsea debba lavorare molto per evitare “la stagione di Mourinho di due anni fa”.

MOURINHO, CHE STOCCATA A CONTE!

"NON PERDERO' I CAPELLI PARLANDO DI LUI

Stagione in cui il Chelsea ha chiuso al decimo posto, finendo per la prima volta dopo anni fuori dalle competizioni europee. Stoccata che è andata a segno con lo Special One che ha aspettato l’occasione giusta per replicare, presentatasi al momento in cui, in conferenza stampa, gli è stato fatto notare come il 31 luglio sia il giorno del compleanno di Antonio Conte, che compie 48 anni. “Non perdo i capelli a parlare di lui” ha affermato Mourinho, una battuta evidentemente legata al trapianto di capelli che Conte ha sostenuto in passato. La conferma che i due non si amino molto è dunque arrivata e nella prossima stagione la rivalità Conte-Mourinho promette scintille, anche perché il portoghese spera quest’anno di poter portare lo United a combattere per il titolo, cosa non riuscita nella passata stagione in cui i Red Devils sono rimasti fuori dalla zona Champions League, recuperata soltanto dopo la vittoria in Europa League nella finalissima di Stoccolma contro gli olandesi dell’Ajax.

