Video Lazio Bayer Leverkusen (LaPresse)

VIDEO LAZIO BAYER LEVERKUSEN (3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (AMICHEVOLE) - La prestigiosa amichevole tra Lazio e Bayer Leverkusen è terminata per 3-1 a favore della compagine laziale, autrice di un’ottima prova in campo contro le Aspirine, che collezionano così una nuova delusione in questa stagione estiva di test match. I ragazzi di Simone Inzaghi superano i tedeschi all'Untersberg Arena di Grödig. Ottima prova corale da parte dei biancocelesti, che dominano con Immobile e Felipe Anderson. Il brasiliano semina il panico con le sue giocate tra le maglie dei difensori avversari. Il centravanti napoletano segna il gol del vantaggio e il momentaneo tre a zero; nel mezzo la marcatura di Anderson che stende il Bayer Leverkusen. Tante belle giocate e buona intesa tra i reparti, la Lazio diverte e convince.

capitolini concedono davvero poco al Bayer Leverkusen, che ne approfitta nel soltanto finale, quando riesce a sfruttare gli spazi per un contropiede, accorciando con Kohr. Una bella vedetta quindi per la Lazio, che benchè non vi era nulla in palio ieri, non ha dimenticato la cocente sconfitta rimediata nell’estate del 2015. Allora la compagine era allenata da Stefano Pioli e si era presentata in terra tedesca forte del 1-0 firmato all’Olimpico: il ritorno però fu una completa débâcle con Calhanoglu, Mehmedi e Ballarabi che fecero soffrire i capitolini colpiti anche dall’espulsione di Mauricio e che li fece decadere dalla Champions League. Risultato e prova messa in campo dovrebbero quindi aver finalmente rivendicato ampiamente tale disonore.

© Riproduzione Riservata.