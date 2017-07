Video/ Roma-Juventus (1-1, 4-5 dcr): gol, rigori e highlights della partita (International Champions Cup)

Edin Dzeko

VIDEO, ROMA JUVENTUS (RISULTATO FINALE 1-1): I GOL E GLI HIGHLIGHTS - La Juventus supera la Roma ai calci di rigore nell'ultima sfida della ICC 2017/18, vinta dal Barcellona. Sipario sulla competizione con i penalty favorevoli ad Allegri, causa errore del giovane Tumminello per la Roma; nei 90 minuti erano andati in rete invece prima Mandzukic e poi Dzeko, per un pari tutto sommato giusto, viste le occasioni sprecate dai bianconeri (in particolare grande parata di Alisson su Higuain) e la traversa colpita a inizio secondo tempo da Strootman. La preparazione prosegue per entrambe anche se la Juve dovrà essere pronta 7 giorni prima rispetto alla Roma: il 13 agosto, infatti, contro la Lazio ci sarà in palio il primo trofeo, la Supercoppa Italiana.

Per quanto riguarda i numeri, possesso palla superiore per la Juve, con il 56 a 43%; meglio Dybala & co anche per tiri complessivi, 15 a 12, dei quali 5 a 4 nello specchio. Per quanto riguarda i passaggi effettuati, Juve quasi perfetta con oltre il 90% di precisione. Infine anche a livello di grinta non male l'approccio della retroguardia juventina, che si è fatta preferire con una percentuale di tackles riusciti dell'89%, contro il 66% della Roma.

Queste le impressioni di Buffon dopo il fischio finale: "Ci stiamo preparando per la nuova stagione e credo che questo torneo negli USA ci servirà molto, in particolare per mettere a punto la condizione e avvicinarci agli appuntamenti ufficiali che ci aspettano in Italia. D'altronde dobbiamo pensare alle nostre rivali che si sono rinforzate e ci renderanno la vita difficile ma siamo la Juve e abbiamo il dovere di primeggiare, competere con tutti per vincere".

© Riproduzione Riservata.