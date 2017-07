Borja Valero vs Fiorentina / Lo spagnolo si sfoga con i tifosi: Andrò via. Il club: Valutiamo azioni legali

Borja Valero (Foto: Lapresse)

BORJA VALERO VS FIORENTINA. LO SPAGNOLO SI SFOGA CON I TIFOSI: ANDRO' VIA. IL CLUB: VALUTIAMO AZIONI LEGALI - Borja Valero attacca la Fiorentina sfogandosi con i tifosi, il club è pronto a rispondere al giocatore per vie legali. La vicenda, fino a pochi mesi fa impensabile, si sta consumando in una Firenze sempre più in subbuglio per le vicende dei gigliati. I Della Valle, bersaglio prediletto dalla maggior parte del popolo fiorentino, hanno detto basta e sono pronti a cedere la squadra. Il motivo di una rottura trasversale tra piazza e dirigenza è da ricercarsi nelle strategie di calciomercato adottate dalla società. Dopo una stagione deludente, la Fiorentina ha messo in vendita o sta per cedere i suoi uomini chiave: da Bernardeschi a Ilicic, da Kalinic a Badelj, da Vecino a Gonzalo Rodriguez passando per Borja Valero.



Il Sindaco, come hanno affettuosamente soprannominato a Firenze lo spagnolo, è ormai a un passo dall'Inter. Per lui contratto di tre anni a 3 milioni di euro a stagione; per i viola 7,5 milioni per il cartellino del giocatore. Al di là dell'operazione di mercato, nelle ultime ore si è scatenata una polemica feroce tra Borja Valero e la Fiorentina. Il giocatore avrebbe rivelato a un amico la reale situazione venutasi a creare tra lui e la società toscana, tramite un messaggio audio su Whatsapp che si è diffuso sulla rete. “Non ho ancora firmato per nessuno – non posso parlare perché sono sotto contratto con la Fiorentina ma lo farà appena possibile con una conferenza. Non sono sicuro al 100% ma sicuramente andrò via perché non ce la faccio più. Mi hanno fatto piangere e non riesco a dormire da due settimane”. Secca la risposta della Fiorentina: “ACF Fiorentina informa che alla luce delle dichiarazioni emerse da un messaggio vocale del proprio tesserato Borja Valero diffuse da vari mezzi di comunicazione, ha trasmesso il tutto al proprio ufficio legale per ogni opportuno approfondimento”. Il round tra Borja Valero e la Fiorentina potrebbe essere soltanto agli inizi.

