Classifica Tour de France 2017/ La maglia gialla ancora sulle spalle di Geraint Thomas! (4^ tappa, oggi)

Classifica Tour de France 2017: Geraint Thomas (LaPresse)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017: LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (4^ TAPPA MONDORF LES BAINS-VITTEL) - Geraint Thomas continua a guidare la classifica del Tour de France 2017: il gallese infatti è rimasto in maglia gialla anche al termine dell'ostica frazione di ieri e indosserà il simbolo del primato anche oggi, nel corso della quarta tappa Mondorf les Bains-Vittel, che dovrebbe essere riservata ai velocisti e dunque riservare meno colpi di scena per quanto riguarda appunto la classifica generale, anche perché tutti i big avranno già la mente rivolta a quello che potrebbe succedere in occasione del primo arrivo in salita di questo Tour de France, domani a La Planche des Belles Filles.

La frazione di ieri è servita a far guadagnare posizioni a corridori molto importanti, a partire da Chris Froome, che adesso è secondo alle spalle solamente del compagno di squadra, dal quale lo separano 12". Thomas può essere abbastanza tranquillo anche perché gente come Michael Matthews e Peter Sagan ha più di 10" di ritardo e dunque non possono superarlo solo con gli abbuoni. Lo strappo di ieri non ha sorpreso nessuno e di conseguenza gli uomini più attesi verso il podio di Parigi hanno fra di loro le stesse differenze che erano state create con la cronometro d'apertura, sabato a Dusseldorf.

Già decisamente calda è invece la battaglia per la classifica a punti: in maglia verde c'è sempre il tedesco Marcel Kittel, vincitore domenica a Liegi e fra i principali favoriti anche oggi, tuttavia il successo di ieri per Peter Sagan a Longwy dimostra che lo slovacco sarà di nuovo pericolosissimo per tutti gli avversari che puntano a questa graduatoria vinta da Sagan nelle ultime cinque edizioni consecutive del Tour de France. Se oggi, come prevedibile, ci dovesse essere un altro arrivo in volata di gruppo a ranghi compatti, sarà proprio la classifica a punti quella che cambierà di più al termine della frazione odierna.

Ieri invece sono cambiati i leader delle altre due graduatorie: la maglia a pois della classifica degli scalatori resta in casa Cannondale-Drapac, ma passando dalle spalle dell'americano Taylor Phinney a quelle del compagno di squadra e connazionale Nathan Brown - questa classifica naturalmente cambierà faccia domani, con il Gpm di prima categoria a La Planche des Belles Filles, dove risposte molto importanti sono attese anche dai migliori Under 25, cioè coloro che si contendono la maglia bianca della classifica dei giovani, che al comando vede al comando il francese Pierre Roger Latour della Ag2R-La Mondiale.

CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2017





1 G. Thomas TEAM SKY 10h 00' 31” 2 C. Froome TEAM SKY a 12” 3 M. Matthews SUNWEB s.t. 4 P. Sagan BORA-HANSGROHE a 13” 5 H. Boasson Hagen DIMENSION DATA a 16” 6 P. R. Latour AG2R LA MONDIALE a 25" 7 P. Gilbert QUICK-STEP FLOORS a 30” 8 M. Kwiatkowski TEAM SKY a 32” 9 T. Wellens LOTTO SOUDAL s.t. 10 N. Ardnt TEAM SUNWEB a 34''

