Danilo, terzino destro Real Madrid - LaPresse

DANILO ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO LIVE, GLI AGENTI DEL BRASILIANO IN ARRIVO – La Juventus non perde di vista Danilo, il principale obiettivo di questa fase del calciomercato estivo. Il club bianconero deve infatti individuare un rinforzo sulla corsia destra dopo l’addio ufficiale di Dan Alves. L’operazione con il Real Madrid per il terzino verdeoro non è però delle più semplici visto che il calciatore delle Merengues viene valutato attorno ai 30 milioni da parte degli spagnoli, mentre la Signora si assesta sui 20 milioni. Un divario da circa 10 milioni che comunque non sembra impossibile da colmare anche perché le volontà delle varie parti in gioco collimano, con il Real che vuole vendere, la Juve che vuole acquistare, e soprattutto il calciatore che cerca una squadra in cui giocare da titolare per non perdere il treno dei Mondiali (estate 2018 in Russia). A riguardo va segnalata la notizia dell’ultima ora che vede l’entourage di Danilo pronto a sbarcare in Europa, dove terrà dei colloqui prima con i campioni d'Europa in carica e poi molto probabilmente con la Juventus.

DANILO ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO LIVE, OCCHIO ALLA CONCORRENZA DI ANTONIO CONTE – La Juventus dovrà obbligatoriamente rinforzarsi sulla corsia di destra durante il calciomercato estivo attualmente in corso. L’addio di Dani Alves, che si è liberato a costo zero sposando la causa Manchester City, lascia l’11 bianconero con un enorme vuoto, e di conseguenza la dirigenza si sta attivando per colmarlo il prima possibile e soprattutto con un elemento di qualità. Tutte le strade portano a Danilo, terzino destro brasiliano di proprietà del Real Madrid, chiuso al Santiago Bernabeu da Carvajal. L’ex Porto vorrebbe lasciare la Castiglia per trovare una squadra con cui giocare di più in ottica Mondiali 2018, e la Juventus sembrerebbe essere la meta ideale. Attenzione però alla concorrenza, visto che sul sudamericano sarebbe piombato anche il Chelsea. Una notizia senza dubbio non felice per i colori bianconeri, visto che i Blues potrebbero di fatto alzare il prezzo del cartellino del giocatore, già assestatosi attorno ai 25/30 milioni. Insomma, la squadra londinese potrebbe soddisfare in toto le esigenze economiche del Real e del terzino, a differenza invece della Juventus che sta cercando di giocare al ribasso.

DANILO ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO LIVE, C’È OTTIMISMO: PRESTITO ONEROSO CON OBBLIGO – Il nome di Danilo continua ad animare le cronache di calciomercato di casa Juventus. Il club bianconero è alla ricerca di un terzino destro da inserire nell’11 titolare dopo l’addio decisamente inatteso di Dani Alves. Il calciatore brasiliano del Real Madrid piace molto, e la Vecchia Signora sta trattando ormai da giorni con la compagine iberica. C’è differenza fra offerta e richiesta, con i campioni d’Europa che continuano a chiedere 30 milioni di euro, mentre la squadra bianconera non si spingerebbe oltre i 20 milioni. La cosa certa è che ogni giorno che passa la compagine di Allegri si avvicina a piccoli passi versi il giocatore, soprattutto tenendo conto della volontà dello stesso Danilo, chiuso al Santiago Bernabeu da Carvajal, e voglioso di scendere in campo per ottenere una chiamata dalla nazionale brasiliana nell’anno dei Mondiali.

Tra l’altro nelle ultime ore in Spagna davano l’affare già fatto, con la Juventus che avrebbe raggiunto un accordo da 20 milioni, anche se la realtà è leggermente diversa. Come dicevamo prima, c’è da limare ancora una forbice da circa 10 milioni, ma un’intesa si potrebbe trovare con bonus semplici da raggiungere, come ad esempio il numero di presenze in campo, ed eventuali trofei vinti. Tra l’altro, secondo Il Corriere dello Sport in edicola stamane, la Juventus starebbe studiando anche la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, una proposta che potrebbe accontentare proprio gli spagnoli. Per quanto riguarda invece la proposta della Signora allo stesso giocatore, sul piatto vi sarebbe un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti a stagione, mentre il ragazzo ne vorrebbe almeno uno in più. Danilo è al Real Madrid dall’estate del 2015, quando lasciò il Porto per una cifra vicina ai 32 milioni di euro. Nel Vecchio Continente è invece sbarcato nell’inverno del 2011 dopo che lo stesso giocatore si è fatto conoscere fra le fila del Santos, noto club brasiliano di Rio de Janeiro.

