DONNARUMMA RINNOVA/ Calciomercato Milan, 6 milioni di euro per 5 anni e doppia clausola rescissoria

DONNARUMMA RINNOVA, CALCIOMERCATO MILAN: REAL MADRID ATTENTO, LA JUVE SI DEFILA - Mentre si parla del possibile rinnovo di Gianluigi Donnarumma col Milan per cifre davvero importanti il Real Madrid non molla anche se si guarda intorno e pensa a David de Gea del Manchester United. Chi invece ha definitivamente mollato la pista Donnarumma è la Juventus che ha deciso di chiudere la trattativa per portare a Torino Szczesny dall'Arsenal, situazione messa in stand bye proprio per cercare di capire meglio cosa poteva accadere sul fronte Donnarumma. Sicuramente nelle prossime ore arriveranno delle notizie più certe, ma al momento il calciatore del Milan è sempre più vicino alla permanenza in rossonero o quanto meno ad aiutare la società meneghina a rafforzare la sua posizione qualora dovesse decidere proprio di venderlo. Le ore passano e il calciomercato prende piede, staremo a vedere cosa accadrà e se Juventus e Real Madrid torneranno a pensare a Gigio Donnarumma.



DONNARUMMA RINNOVA, CALCIOMERCATO MILAN: 6 MILIONI PER 5 NANNI E DOPPIA CLAUSOLA RESCISSORIA - Gigio Donnarumma sembra pronto a regalarci un ennesimo colpo di scena con un rinnovo ultramilionario he dovrebbe accontentare tutti. Il portiere del Milan infatti, come riporta il Corriere della Sera, sarebbe pronto a proporre al giovanissimo portiere un contratto di cinque anni a sei milioni di euro netti a stagione. Un affare che prevederebbe anche la presenza di una doppia clausola rescissoria al suo interno. Una base di cento milioni di euro che diventerebbero cinquanta nel caso non fosse centrata la qualificazione alla prossima Champions League. Ancora si tratta di cifre abbozzate e non ufficiali, ma che se fossero confermate di certo farebbero tentennare chiunque. Di sicuro Gianluigi Donnarumma al momento è molto più vicino alla permanenza al Milan di quanto lo fosse stato appena un mese fa prima della partenza per la Polonia dove era andato per giocarsi l'Europeo Under 21. Fatto sta che il Milan vorrebbe chiudere la trattativa entro mercoledì prima dell'inizio del ritiro in vista della prossima stagione.

