DIRETTA / Brasile-Canada: info streaming video e Rai.tv, risultato live: i precedenti (World League 2017)

Diretta Brasile Canada (LaPresse)

DIRETTA BRASILE-CANADA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (WORLD LEAGUE 2017 VOLLEY MASCHILE). I PRECEDENTI – Ci avviciniamo al fischio d’inizio del match tra Brasile e Canada, uno degli incontri tra i più spettacolari in programma oggi per la World League di volley maschile. Dato il grande valore delle due squadre non ci sorprenderà scoprire che le due nazionali si sono affrontate numerose volte negli ultimi anni e sempre ai massimi livelli: dal 2010 a oggi infatti Brasile e Canada si sono affrontati in ben 11 volte, per un bilancio totale di ben dieci successi per i verdeoro che neanche a dirlo sono quindi i favoriti se non altro per il fattore pubblico. L’ultimo testa a testa tra le due compagini appare comunque estremamente recente visto che risale solo allo scorso giugno, ovvero al 9 nella prima parte del tabellone finale della World League: anche allora il Brasile vinse lo scontro diretto per 3-1. Nello storico recente l’unica vittoria firmata dalla nazionale di volley maschile del Canada risale alla World League del maggio del 2012: allora nordamericani trovarono la vittoria risicata per 3-2. CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DI BRASILE-CANADA, WORLD LEAGUE 2017 (da raiplay)

DIRETTA BRASILE-CANADA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (WORLD LEAGUE 2017 VOLLEY MASCHILE) – Brasile-Canada è la partita di volley maschile in programma per oggi martedì 4 luglio alle ore 20.05 secondo il fuso orario italiano (ore 15.05 locali) a Curitiba in Brasile, che ospita la Final Six della World League 2017. Le 6 migliori nazionali al modo sono pronte a scendere in campo per sfidarsi nel torno finale: riepiloghiamo quindi come sia Brasile che Canada sono riusciti ad accedere a questo incontro che promette scintille dato il grande valore tecnico delle contendenti. Come è noto la formula della World League 2017 di volley maschile non è tra le più semplici ma per il momento basti ricordare che hanno avuto accesso alla Final Six solo le 6 migliori quadre di tutti i gironi già svolti, che hanno visto vari rimescolamenti di gruppi nei 3 weekend di gioco selezionati.

La formazione verdeoro campione olimpico in carica la termine del torneo principali ha raccolto in tutto ben 19 punti e il secondo posto nella classifica generale dietro alla Francia, avendo realizzato in tutto 6 vittorie e una differenza punti fissata sul 817: 786. Il Canada invece ha strappato un po’ all’ultimo la qualificazione alla Final Six: solo il quinto e penultima piazza a disposizione per la formazione nordamericana con 12 punti avendo vinto 5 incontri sui nove disputati. Classifica a parte la sfida si annuncia a dir poco entusiasmate anche se il pronostico pare arridere senza grossi problemi al Brasile. Non è solo il grande valore tecnico della formazione del Brasile a far pendere a proprio favore il piatto della bilancia ma anche l’infallibile e caloroso pubblico di casa, la cosiddetta Torcida verdeoro, che come anche noi abbiamo già avuto modo di vedere alle Olimpiadi di Rio 2016 si tratta di un elemento trascinante di grandissima importanza.

Ricordiamo infine che la partita tra Brasile e Canada in programma per le ore 20.05 per la World League di volley maschile sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che ne ha assicurato la visione sul proprio canale Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi confermata anche la diretta streaming video tramite il portale raiplay.it oltre che sul profilo youtube ufficiale della federazione (qui sotto linkato) . Consigliamo infine di consultare il sito ufficiale www.fivb.com per essere aggiornati sulle ultime notizie e il risultato live del match.

© Riproduzione Riservata.