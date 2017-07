Diretta Francia Stati Uniti (LaPresse)

DIRETTA FRANCIA STATI UNITI: INFO STREAMING VIDEO E RAI.TV, RISULTATO LIVE (WORLD LEAGUE 2017, VOLLEY MASCHILE) – Francia-Stati Uniti è la partita di volley maschile in programma oggi martedi 4 luglio alle ore 22.40 secondo il fuso orario italiano (17.40 ora locale) a Cutiriba in Brasile, valida per la Final Six della World League 2017. La massima competizione mondiale entrare ormai nel vivo con due grandi protagonisti del volley, specialmente negli ultimi anni: in campo oggi infatti avremo i campioni d’Europa in carica contro la medaglia di bronzo alle scorse olimpiadi di Rio 2016.

Nonostante i grandi trionfi e il palmares che accompagna la formazione Usa di volley maschile, va detto che per gli americani l’approdo alla Final Six quest’anno non è stata semplicissima: la nazionale a stelle strisce infatti è riuscita a strappare all’ultima l’ultima piazza a disposizione per questo tabellone finale che mette in palio le medaglie più preziose.

Alla fine dei tornei principali suddivisi in tre weekend di gioco (9 match in totale) gli Stati Uniti hanno raccolto 14 punti vincendo solo 4 incontri in tutto. Di tutt'altro tipo invece il cammino fin qui percorso dalla nazionale francese in questa World League 2017: i galletti infatti alla viglia della Final Six aveva raggiunto la prima posizione nella graduatoria generale con 25 punti e una sola sconfitta (rimediata a sorpresa contro l’Italia nell’ultimo weekend a disposizione). CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DI FRANCIA STATI UNITI, WORLD LEAGUE 2017 (da raiplay.it)

Data la storia e il grande valore tecnico che le due squadre oggi protagoniste metteranno in campo appare davvero difficile capire a chi potrebbe arridere questo successo: va però precisato che nel mini girone (che comprende anche la Serbia) solo le prime due formazioni potranno accedere alle semifinali e da lì alla finalissima per l’oro o la finalina per il bronzo. Ricordiamo infine che la partita tra Francia e Stati Uniti sarà visibile in diretta tv sulla Rai dalle ore 22.40: la tv di stato ha infatti confermato la copertura dell’evento sul proprio canale tematico raisport + al numero 57 del digitale terrestre. Sarà quindi confermata anche la diretta streaming video tramite il portale raiplay.it oltre che sul profilo youtube ufficiale della federazione (qui sotto linkato). Consigliamo infine di consultare il sito ufficiale www.fivb.com per essere aggiornati sulle ultime notizie e il risultato live del match.

