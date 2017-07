Diretta/ Giro Rosa 2017 info streaming video e tv, vincitrice e percorso 5^ tappa

Diretta Giro Rosa: Elisa Longo Borghini (LaPresse)

DIRETTA GIRO ROSA 2017 INFO STREAMING VIDEO E TV, VINCITORE E PERCORSO 5^ TAPPA (CRONOMETRO SANT’ELPIDIO A MARE-SANT’ELPIDIO A MARE) - Oggi il Giro Rosa 2017 propone una frazione importante dell’edizione numero 28 del Giro d’Italia femminile di ciclismo. Appuntamento con la quinta tappa, una cronometro di 12,7 km con partenza e arrivo a Sant’Elpidio a Mare, località della provincia di Fermo, nelle Marche (curiosità: nonostante il nome, non si affaccia sul mare, da cui lo separa Porto Sant’Elpidio). In un Giro Rosa 2017 che non prevede nemmeno un arrivo in salita, ecco che questa prova contro il tempo pur non molto lunga potrebbe avere grandissima importanza nell’economia della classifica.

Nessuna frazione va però sottovalutata: questo è l’insegnamento della tappa di ieri, che era completamente pianeggiante ma è costata due minuti ad Anniemiek Van Vleuten a causa di una frattura del gruppo. Un brutto colpo per l’olandese, ora decisamente staccata dalla connazionale Anna Van Der Breggen, che resta in maglia rosa con 26” di vantaggio sulla nostra Elisa Longo Borghini, salita dal terzo al secondo posto.

Quanto al percorso della odierna cronometro, va sottolineato che non sarà completamente pianeggiante: ci saranno dei leggeri saliscendi, di per sé poco significativi ma che in una cronometro fanno sentire i loro effetti, perché sarà fondamentale riuscire ad affrontarli nel migliore dei modi per ottenere la massima velocità possibile senza indurire troppo le gambe per non pagare nel finale, considerando che negli ultimi chilometri la strada tenderà a salire.

Tra le atlete più attese oggi ci sarà proprio la nostra Longo Borghini, che della cronometro è una delle più forti specialiste a livello internazionale (quinta alle Olimpiadi 2016) e campionessa italiana negli ultimi due anni. Per scoprire come andrà questa quinta tappa cronometro Sant’Elpidio a Mare-Sant’Elpidio a Mare del Giro Rosa, non ci sarà una vera e propria diretta tv e quindi nemmeno una diretta streaming video, ma le fasi salienti saranno comunque visibili in televisione grazie a una sintesi di circa 20 minuti su Rai 3 al termine della tappa del Tour de France maschile, di conseguenza anche in streaming sul sito www.raiplay.it.

