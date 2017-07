Diretta/ Europa FC-TNS info streaming video e tv: il quarto tentativo. Probabili formazioni, risultato live

Diretta Europa FC-TNS, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA EUROPA FC-TNS: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO 1^ TURNO PRELIMINARE). QUARTO TENTATIVO - Quello che l’Europa FC gioca contro il The New Saints è un incontro che rappresenta la quarta volta in cui una squadra di Gibilterra affronta i preliminari di Champions League. La storia ci consegna un ottimo bilancio: due volte è stato superato il primo turno in tre precedenti. Finora però era sempre stato il Lincoln Red Imps a trovarsi ai preliminari: dopo l’eliminazione per mano dell’HB Torshavn i rossoneri avevano superato, rispettivamente, il Santa Coloma (presente anche quest’anno al primo turno preliminare) e il Flora Tallinn. Il secondo turno preliminare ha sempre rappresentato la fine dei sogni per il Lincoln, che però si è sempre difeso a testa altissima: contro il Midtjylland aveva perso 1-0 e 2-0 non mollando mai la presa, l’anno seguente addirittura si era preso una clamorosa vittoria contro il Celtic (1-0) prima di cadere per 0-3 in Scozia e dire addio ai sogni di gloria. Oggi l’Europa FC proverà a prendersi la terza qualificazione consecutiva per Gibilterra; la vittoria per 2-1 nella partita di andata è sicuramente importante perchè arrivata fuori casa, staremo a vedere se i gibilterrini completeranno l’opera aggiungendo un altro importante tassello al ranking di Gibilterra (comunque destinata ancora per tanti anni a dover giocare il primo turno preliminare). (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA EUROPA FC-TNS: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO 2^ TURNO PRELIMINARE) - Europa FC-TNS in programma oggi alle ore 19.30 sarà la sfida che metterà di fronte i campioni di Gibilterra ed i campioni del Galles nel match di ritorno del primo turno preliminare della Champions League 2017-2018. La partita verrà diretta dal belga Lawrence Visser. Fra quello delle cosiddette 'micronazioni', il calcio di Gibilterra è quello che sta raccogliendo i risultati migliori negli ultimi anni. Nella scorsa stagione i campioni nazionali del Lincoln si resero protagonisti di un'impresa memorabile: dopo aver superato il primo turno preliminare, sconfissero nel secondo turno il plurititolato Celtic uno a zero.

Eliminati poi al ritorno, ottennero comunque una risonanza enorme dalla loro impresa. Lo stesso Europa FC riuscì un anno fa a superare il primo turno preliminare di Europa League, ed ora sembra averci preso gusto visto che nell'andata disputata in Galles al Park Hall di Oswestry, si è imposto con il punteggio di due a uno sui gallesi del TNS, reti di Alex Quillo e Gomez e momentaneo pareggio di Quigley. Per il TNS, che l'anno scorso aveva superato senza problemi nella prima uscita in Champions i campioni sammarinesi del Tre Penne, un'eliminazione sarebbe l'amara conferma di come il calcio di club gallese non riesce a tenere il passo dei progressi compiuti dalla Nazionale, semifinalista agli Europei del 2016 in Francia.

All'Estádio Algarve di Faro, in territorio portoghese dove le formazioni di Gibilterra, Nazionale compresa, disputano i loro incontri internazionali, scenderanno in campo queste probabili formazioni: l'Europa FC giocherà con una formazione per otto undicesimi di passaporto spagnolo. In campo ci saranno Munoz tra i pali, Toscano Serrano sull'out difensivo di destra e Garcia sull'out difensivo di sinistra, mentre Merino Sanchez e l'argentino Belfortti saranno i difensori centrali. Moya sarà schierato come playmaker basso di centrocampo alle spalle di Alex Quillo, del ghanese Yahaya e dell'unico giocatore col passaporto di Gibilterra, Walker. In attacco, coppia Gomez Bernal-Roldan.

Risponderà il TNS con gli inglesi Harrison in porta e Spender schierato come terzino destro, mentre i gallesi Pryce e Rawlinson giocheranno come terzino sinistro e centrale di difesa al fianco dello scozzese Saunders. Routledge ed Edwards, un inglese e uno scozzese, giocheranno alle spalle del nordirlandese Brobbel, del polacco Cieslewicz e dell'altro inglese Mullan, così come inglese sarà il centravanti Quigley, autore dell'unico gol del TNS nella sfida d'andata.

Tatticamente l'allenatore dell'Europa FC, lo spagnolo Gallardo, ha giocato con grande accortezza la gara d'andata, colpendo con un gol per tempo e ipotecando il passaggio del turno con un 4-1-3-2 molto efficace nelle ripartenze. Dovrà far vedere qualcosa di più il tecnico inglese del TNS, Ruscoe, con un 4-2-3-1 che ha fatto acqua soprattutto in difesa nel corso della partita d'andata. Forte del due a uno della settimana scorsa e del fattore campo favorevole, per i bookmaker l'Europa FC non fallirà l'assalto al secondo turno preliminare di Champions League, con vittoria interna quotata 2.25 da Paddy Power, mentre Bet365 fissa a 3.30 la quota relativa al pareggio e Bwin a 3.20 la quota per la vittoria esterna dei gallesi.

Europa FC-TNS, diretta dal belga Lawrence Visser, martedì 4 luglio 2017 alle ore 19.30, non potrà essere seguita in diretta tv dall'Italia, con nessun canale che trasmetterà la partita e nessuna diretta streaming video disponibile; questo significa che per avere informazioni utili sul turno preliminare di Champions League dovrete consultare il sito ufficiale della UEFA, che trovate all'indirizzo www.uefa.com.

© Riproduzione Riservata.