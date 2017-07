Diretta/ FCI Tallinn-Hibernians: info streaming video e tv: formazioni, la storia del match. Risultato live

Diretta FCI Tallinn-Hibernians, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA FCI TALLINN-HIBERNIANS: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO 1^ TURNO PRELIMINARE). LA STORIA - L’Hibernians che va a caccia della qualificazione al secondo turno preliminare di Champions League, difendendo il 2-0 contro l’FCI Tallinn, non è nuovo a queste atmosfere: lo scorso anno a rappresentare Malta c’era il La Valletta, ma nel 2015 era stata la squadra di Paola a giocare questi preliminari. L’Hibernians per di più era partito dal secondo turno preliminare: allora infatti nel primo turno erano previste soltanto otto partite (non c’era il Kosovo) e dunque i campioni di Malta si erano presi il diritto a partecipare subito al secondo turno, con un coefficiente di 1,591 che era superiore soltanto allo 0,550 del Lincoln Red Imps (Gibilterra). L’accoppiamento dettato dal sorteggio non aveva detto bene all’Hibernians, che aveva pescato il Maccabi Tel Aviv; pure, i maltesi erano riusciti a vincere per 2-1 la partita di andata grazie ai gol di Jorginho (a segno anche la scorsa settimana) e Jackson Lima, ma in Israele la storia era stata ben diversa e, nonostante il gol di Rodolfo Soares, l’Hibernians aveva perso 5-1. Per l’FCI Tallinn invece si tratta della prima partecipazione in Champions League che, fondato nel 2002, è arrivato in Meistriliiga (massima categoria estone) soltanto nel 2013 e ha vinto il suo primo campionato pochi mesi fa, guadagnandosi dunque questo primo turno preliminare che però rischia di finire male, visto il risultato della partita di andata. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FCI TALLINN-HIBERNIANS: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE - Infonet Tallinn-Hibernians si gioca stasera alle ore 18.00 e sarà una delle cinque sfide di ritorno che chiuderanno il quadro dei match del primo turno preliminare della Champions League 2017-2018. La sfida sarà diretta dal faroense Alex Troleis Non è trascorso neanche un mese dalla finale di Cardiff che ha visto il Real Madrid conquistare la sua dodicesima coppa a discapito della Juventus e già la massima competizione europea è tornata in campo.

Protagoniste le squadre delle nazioni con il ranking UEFA peggiore, e nel match d'andata i campioni di Malta dell'Hibernians hanno ipotecato il secondo turno preliminare battendo con un secco due a zero i detentori del titolo nazionale dell'Estonia, l'Infonet Tallinn, con le reti, entrambe nel secondo tempo, di Jorginho e Kristensen. Una situazione difficile per gli estoni che pure arrivavano all'appuntamento internazionale dopo tre vittorie consecutive tra campionato e coppa in casa, anche se dopo lo scudetto della passata stagione, l'Infonet vede al momento lontana nove punti anche la possibilità di disputare l'Europa League, con il Flora Tallinn primo in classifica distante addirittura venti lunghezze, il che rende praticamente impossibile pensare ad un bis per il titolo nazionale.

L'Hibernians invece ha chiuso circa un mese fa il campionato a Malta in maniera trionfale, chiudendo in prima posizione con sette punti di vantaggio sul Balzan secondo in classifica, e riuscendo a passare il turno, conservando il doppio vantaggio in Estonia, si regalerebbe la sfida contro gli austriaci del Salisbirgo nel secondo turno preliminare della massima competizione europea.

Alla Le Coq Arena di Tallinn scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa dell'Infonet schierati con Igonen tra i pali, Avilov e Nesterovski al centro della difesa, mentre Volodin sarà il laterale di fascia destra e Kruglov il laterale di fascia sinistra. Domov e Dmitrijev copriranno le spalle a centrocampo ai tre incursori Kulinits, Nesterov (russo, unico non estone della formazione titolare) e Kharin, mentre Prosa sarà confermato nel ruolo di unica punta.

L'Hibernians affronterà la trasferta estone con Hogg estremo difensore dietro la difesa a quattro con i brasiliani Marcelo Dias terzino destro e Rodolfo Soares difensore centrale al fianco di Agius, mentre Da Gracia, della Guinea Equatoriale, sarà il terzino sinistro. I tre di centrocampo dal primo minuto saranno il capitano Failla, l'altro brasiliano Jackson Lima e Jorginho, mentre l'austriaco Sahanek e Bezzina saranno avanzati come trequartisti alle spalle di Jorginho, quarto brasiliano della formazione maltese ed unica punta di ruolo.

L'estone Pustov, allenatore dell'Infonet Tallinn, riproporrà il 4-2-3-1 che all'andata ha retto però solo un'ora agli assalti maltesi. L'Hibernians, allenato dall'inglese Miller, confermerà il modulo ad albero di natale, il 4-3-2-1 che ha permesso di sfondare gli argini estoni nell'ultima mezz'ora la settimana scorsa. L'Hibernians è stato ben più convincente rispetto agli avversari nel match d'andata, ma i bookmaker credono nella possibilità degli estoni di sfruttare il fattore campo. Vittoria dell'Infonet Tallinn quotata 1.95 da Bwin, mentre William Hill offre a 3.50 la quota del pareggio e Betclic a 3.90 il successo esterno.

Per Infonet Tallinn-Hibernians, diretta dal faroense Alex Troleis, martedì 4 luglio 2017 alle ore 18.00, non ci sarà diretta tv o diretta streaming video via internet sul nessun canale visibile in territorio italiano, dunque per le informazioni utili su questa partita di Champions League potrete consultare il sito ufficiale della UEFA che trovate all'indirizzo www.uefa.com.

© Riproduzione Riservata.