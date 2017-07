La Fiorita-Linfield/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta La Fiorita-Linfield, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA LA FIORITA-LINFIELD: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO 2^ TURNO PRELIMINARE) - La Fiorita-Linfield è una delle sfide di ritorno valevole per il primo turno preliminare della Champions League 2017-2018. La partita sarà diretta dal maltese Fyodor Zammit stasera alle ore 20.30. Al San Marino Stadium di Serravalle i campioni del Titano proveranno a ribaltare lo zero a uno del'andata subito nella prestigiosa cornice di Windsor Park, casa della Nazionale dell'Irlanda del Nord ma anche dei cinquantadue volte campioni di Belfast, il Linfield.

La partita d'andata è stata in realtà una delle migliori performance in assoluto per una squadra di San Marino in Champions League, contro una delle squadre maggiormente quotate di questo primo turno preliminare. La Fiorita ha sfiorato il gol in due occasioni, nel primo tempo con il nazionale sammarinese Hirsch e nella ripresa con un colpo di testa di Damiano Tommasi. Per il terzo anno consecutivo, l'ex centrocampista della Nazionale e campione d'Italia con la Roma nel 2001, affronta la campagna europea con la maglia del La Fiorita.

Proprio da un suo errore a centrocampo, è nato il gol di Stewart che ha regalato la vittoria di misura, preziosissima nell'economia del doppio confronto, al Linfield nel match d'andata. Per quanto visto la settimana scorsa, il match sembra ancora aperto: mai una squadra di San Marino è riuscita nella storia ad accedere al secondo turno preliminare di Champions League. La Fiorita riuscendovi questa volta si regalerebbe una sfida storica contro il Celtic Glasgow.

Le probabili formazioni che si troveranno faccia a faccia al San Marino Stadium: La Fiorita in campo con Vivan tra i pali (il portiere ha sventato un calcio di rigore di Burns nel match d'andata), quindi tre centrali di difesa, Brighi, Di Maio e Olivi, con Marco Gasperoni schierato come laterale di destra e Martini come laterale di sinistra. Miglietta e Damiano Tommasi copriranno la zona centrale di centrocampo, con Hirsch sull'out di destra e Rinaldi impiegato come esterno mancini, mentre l'argentino Olcese sarà confermato nel ruolo di unica punta. A parte quest'ultimo, nel La Fiorita tutti i giocatori sono di cittadinanza italiana, ad eccezione di Hirsch e Rinaldi, sammarinesi.

Risponderà il Linfield con un undici titolare nordirlandese purosangue: Carroll in porta alle spalle della difesa a tre composta da Clarke, Stafford e Haughey, mentre i centrali di centrocampo saranno Smyth, Lowry e Mulgrew. Il laterale sulla fascia destra sarà Casement ed il laterale sulla fascia destra Quinn, mentre al fianco di Wateworth potrebbe partire dal primo minuto il match winner dell'andata, Stewart.

Moduli confermati per entrambi gli allenatori, col tecnico del La Fiorita, il sammarinese Berardi, che schiererà la squadra con il 5-4-1, e l'allenatore del Linfield, in nordirlandese Healy, che affronterà il match con il 3-5-2. Nonostante l'ottima figura del La Fiorita nella sfida d'andata, il Linfield risulta favorito anche nel match di ritorno, con vittoria esterna nordirlandese quotata dai bookmaker 1.45 (Bwin), mentre Paddy Power moltiplica per 7.00 quella che sarebbe la prima vittoria nella storia di una squadra di San Marino in Champions League, e William Hill fissa a 4.33 la quota relativa al pareggio.

La Fiorita-Linfield, martedì 4 luglio 2017 alle ore 20.30, si potrà seguire in diretta tv esclusiva sul canale RTV San Marino, televisione nazionale visibile anche sul canale 520 di Sky in tutta Italia e, in diretta streaming video via internet, sul sito www.smtvsanmarino.sm/programmi/web-tv.

