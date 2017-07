Diego Armando Maradona - LaPresse

MARADONA PRONTA LA CITTADINANZA ONORARIA A NAPOLI, MA UNA GIORNALISTA LO ACCUSA DI MOLESTIE – Nella giornata di mercoledì sarà grande festa a Napoli: nella città partenopea è infatti atteso l’idolo di tutti, il mito assoluto per i campani, Diego Armando Maradona. L’ex stella del calcio mondiale giungerà infatti nella famosa città del Vesuvio per ricevere la cittadinanza onoraria. Un vero e proprio evento che si terrà in piazza Plebiscito. La giunta comunale ha approvato in queste ore la delibera che riconosce appunto Il Pibe de Oro cittadino onorario «come pubblico attestato dei sentimenti di amicizia, stima, gratitudine, ammirazione ed affetto della città di Napoli». La notizia, giunta nella giornata di ieri, ha ovviamente reso felice Diego, che attraverso il proprio profilo ufficiale Facebook ha scritto: «Vengo a Napoli a ricevere la Cittadinanza Onoraria. Dicono che il cielo non si può toccare con le dita... io l'ho toccato a Napoli». Maradona dovrebbe essere in città già da oggi, e alle 19:00 potrebbe tenere una conferenza stampa in vista dell’evento.

In piazza del Plebiscito sono attese ben 30 mila persone, e la cittadinanza verrà conferita all’ex giocatore direttamente dal sindaco Luigi De Magistris. Sul palco ci sarà anche l’attore e comico napoletano, Alessandro Siani, nonché molti dei vecchi compagni di squadra che hanno reso il Napoli una squadra mitologica fra l’87 e il 1990. Ma per Maradona non ci sono solo belle notizie. In queste ore l’argentino è infatti al centro di una brutta vicenda che vede lo stesso accusato di molestie sessuali. Secondo quanto afferma El Mundo, la giornalista russa Katerina Nadolskaya, sarebbe stata molestata dal Pibe durante la Confederations Cup: in un hotel di San Pietroburgo l’ex giocatore avrebbe iniziato a spogliare la ragazza, secondo la versione della stessa. Di tutt’altro pensiero l’entourage di Maradona, che invece racconta di come lo stesso Diego abbia fatto uscire la giornalista dalla stanza dopo che quest’ultima si sarebbe spogliata da sola.

