Blaise Matuidi, PSG

MATUIDI ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO LIVE, NUOVO SCONTRO CON IL PSG – Torna prepotentemente di moda in casa Juventus, per il calciomercato estivo in corso, il nome di Blaise Matuidi. Il centrocampista francese di proprietà del Paris Saint Germain è divenuto il primo obiettivo dei campioni d’Italia in carica, viste ance le molteplici difficoltà nell’arrivare a N’Zonzi del Siviglia. Peccato però che neanche l’operazione con i parigini si preannunci facile. Fra le due società non vi è un rapporto idilliaco ed entrambe sono ferme alle rispettive posizioni: i francesi valutano il cartellino di Matuidi attorno ai 25/30 milioni, mentre i bianconeri offrirebbero fra i 15 e i 20 milioni. Un bel divario da 10 milioni che il PSG non intende colmare anche se il cartellino del centrocampista scadrà fra meno di una stagione, al 30 giugno del 2018. Per avvicinare le parti in gioco potrebbe intervenire Mino Raiola, procuratore di Matuidi, molto vicino al PSG nonché alla Vecchia Signora: ancora una volta sarà l’agente italo-olandese il protagonista del mercato?

MATUIDI ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO LIVE, ALTRO PUPILLO DI RAIOLA IN BIANCONERO – La Juventus è piombata nelle ultime ore su Matuidi. E’ questa l’indiscrezione di calciomercato che sta circolando da ieri sera a questa parte, e che vede appunto i campioni d’Italia in carica sulle tracce dell’esperto centrocampista centrale del Paris Saint Germain. Il 30enne della nazionale francese ha voglia di vivere un’esperienza lontano da casa e starebbe pensando proprio alla Vecchia Signora. Un’operazione la cui regia è affidata a Mino Raiola, il procuratore del classe 1987 originario di Tolosa. Il noto agente italo-olandese starebbe infatti spingendo affinché un altro dei suoi pupilli, oltre al giovane Moise Kean, possa sbarcare a Vinovo. La Juventus non si può di certo lamentare dell’operato di Raiola, colui che ha portato Pogba in bianconero prima di farlo sbarcare a Manchester in cambio di un assegno faraonico superiore ai 100 milioni di euro. Per Matuidi le cifre sono decisamente diverse ma quando c’è di mezzo Raiola è sempre ipotizzabile uno spostamento di un’enorme massa di danari.

MATUIDI ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO LIVE, I BIANCONERI OFFRONO 15 MILIONI – Non si sblocca il calciomercato di casa Juventus. Il club bianconero è alla ricerca di un innesto di qualità a centrocampo e starebbe vagliando una serie di ipotesi. Nelle ultime ore sembra essere tornato di moda con prepotenza il nome di Blaise Matuidi, centrocampista della nazionale francese di proprietà del Paris Saint Germain. Stando a quanto scrive stamane il quotidiano La Gazzetta dello Sport, l’operazione con il PSG non è però delle più semplici: i vice-campioni di Francia vorrebbero infatti ottenere almeno 25/30 milioni di euro, mentre la Juventus si spingerebbe al massimo fino a 15/20, tenendo conto che il contratto del giocatore in questione scadrà fra meno di un anno, precisamente il 30 giugno del 2018. Toccherà quindi ai parigini fare un passo indietro, e in questo caso potrebbe essere decisiva la volontà dello stesso mediano d’oltralpe, che sembra molto attratto dalla possibilità di vivere un’esperienza all’estero, soprattutto in Italia fra le fila della Juventus. Blaise Matuidi è un classe 1987, trent’anni già compiuti lo scorso mese di aprile.

Il suo ruolo preferito è il centrocampista centrale, ma può essere schierato anche leggermente più arretrato, come classico mediano. E’ un giocatore ovviamente di “interruzione”, non certo di costruzione, anche se comunque le qualità non mancano. A Parigi è sbarcato durante l’estate del 2011, dopo che il Saint Etienne lo ha ceduto per 8 milioni di euro. Prima ancora, quattro stagioni fra le fila del Troyes, e dal 2004 al 2007 un’esperienza nelle giovanili del Creteil-Lusitanos. Matuidi andrebbe di fatto a rinforzare il reparto di mezzo come clone di Khedira e Marchisio, e di conseguenza non è da escludere che uno dei due bianconeri possa fare le valigie, soprattutto se dovessero giungere in corso Galileo Ferraris delle offerte interessanti sia per il giocatore stesso quanto per la squadra. Matuidi è divenuto il primo obiettivo per il centrocampo dopo che il Siviglia ha proseguito a chiedere cifre enormi, circa 40 milioni, per N’Zonzi, altro giocatore nel mirino dei campioni d’Italia.

