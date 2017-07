Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini stanno insieme/ Foto, l'allenatore della Juventus e l'attrice al mare

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini (Chi)

SCOPPIA LA PASSIONE TRA MASSIMILIANO ALLEGRI E AMBRA ANGIOLINI - L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, sta vivendo una grandissima estate. In tempi di calciomercato il vero colpo l'ha fatto lui riempiendo il suo cuore con un nuovo amore. Il settimanale Chi pubblica in esclusiva nel numero in edicola mercoledì 5 luglio lo scoop dell'estate 2017. La travolgente passione scoppiata tra una coppia insospettabile, quella composta dall'attrice Ambra Angiolini e da Massimiliano Allegri. I due hanno trascorso un weekend di passione all'Argentario e le immagini pubblicate da Chi non lasciano dubbi sul rapporto e sui sentimenti che legano i due. Gli abbracci e i baci fanno da sfondo a questa nuova storia. I due sono sorridenti e appassionati dimostrando un'amalgama di alto livello. Ricordiamo che Ambra Angiolini ha vissuto una lunga storia con il cantante Francesco Renga.

I due si sono detti addio, dopo 11 anni insieme e due figli, Jolanda e Leonardo. Mentre Massimiliano Allegri ha avuto diverse donne al suo fianco. Nel 1992, ventiquattrenne, divenne oggetto delle attenzioni della cronaca scandalistica per aver lasciato l'allora fidanzata a due giorni dalle nozze. Si è in seguito sposato nel 1994, matrimonio conclusosi quattro anni più tardi e dal quale nel 1995 è nata sua figlia, Valentina Allegri. Da una successiva relazione ha avuto nel 2011 un altro figlio.

