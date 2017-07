N'Zonzi, Siviglia - LaPresse

N’ZONZI ALL’INTER? CALCIOMERCATO LIVE, MONCHI LO HA SOPRANNOMINATO IL POLIPO – Il calciomercato di casa Inter sta per entrare nel vivo, ed oltre alle voci riguardanti un possibile sbarco ad Appiano Gentile di Di Maria, attenzione alle indiscrezioni su N’Zonzi. Nelle ultime ore sembra infatti che la dirigenza meneghina stia pigiando il piede sull’acceleratore per avere il centrocampista del Siviglia classe 1988. Un giocatore che a centrocampo è davvero difficile da passare, al punto che l’ex direttore sportivo degli andalusi, l’attuale dirigente della Roma, Monchi, lo ha soprannominato El Pulpo, Il Polipo. N’Zonzi ha infatti una capacità di rubare la palla che ha dell’incredibile: difficilissimo da superare in dribbling o velocità, e anche nel caso in cui si dovesse far saltare, il mediano del Siviglia potrebbe recuperare in breve la palla e bloccare la corsa dell'avversario. Sono molti quelli convinti fra gli addetti ai lavori che l’ex prodotto del vivaio del Paris Saint Germain sia ormai pronto al definitivo salto di qualità: ecco perché l’Inter lo cerca con insistenza ed è pronta a portarla alla Pinetina, beffando così la Juventus.

N’ZONZI ALL’INTER? CALCIOMERCATO LIVE, UN NUOVO VIEIRA PER I NERAZZURRI – Il nome che sta animando il calciomercato di casa Inter in queste ore, è quello di Steven N’Zonzi. Il club nerazzurro è piombato in maniera importante sul classe 1988 di proprietà del Siviglia, nel giro della nazionale francese. L’operazione non è delle più semplici, visto che gli andalusi vorrebbero ottenere dalla cessione del proprio giocatore almeno 40 milioni di euro, come recita la clausola rescissoria, ma in corso Vittorio Emanuele il ds Walter Sabatini starebbe pensando di inserire nella trattativa il cartellino di Stevan Jovetic, di modo da abbassare la cifra di cui sopra. Qualora alla fine l’Inter riuscisse a chiudere l’operazione, in quel della Pinetina si potrebbe vedere dopo anni l’erede di Vieira, quest’ultimo, ex nerazzurro vincitore dello storico triplete. N’Zonzi è infatti molto simile al connazionale, essendo abilissimo nel tamponare le scorribande avversarie, e soprattutto, avendo un fisico molto longilineo, lui che è alto 196 centimetri per una stazza di 90 chilogrammi. Inoltre, come Vieira, spesso e volentieri si inserisce in attacco con la sua grande falcata, e a volte regala anche qualche gol: la scorsa stagione ha segnato tre marcature, di cui due nella Liga e una in Champions.

N’ZONZI ALL’INTER? CALCIOMERCATO LIVE, OFFERTO JOVETIC PIÙ 20 MILIONI DI EURO – Nuovo obiettivo in casa Inter per il calciomercato estivo. Stando alle ultime indiscrezioni circolanti in queste ore, pare che il club nerazzurro si sia messo sulle tracce di Steven N’Zonzi, centrocampista di proprietà degli spagnoli del Siviglia, nel giro della nazionale francese. La notizia è rilanciata in particolare dai colleghi de Il Corriere dello Sport, secondo cui la compagine di corso Vittorio Emanuele sarebbe pronta a presentare un’offerta ad hoc per convincere gli andalusi. Sul piatto vi sarebbe un conguaglio economico dell’ordine di circa 20 milioni di euro, con l’aggiunta del cartellino di Stevan Jovetic, la scorsa stagione proprio al Siviglia in prestito, e giocatore che tanto piace alla dirigenza iberica. L’operazione non è affatto semplice, anche perché la squadra spagnola vorrebbe monetizzare al massimo la partenza del 28enne, come da clausola rescissoria da 40 milioni di euro.

Inoltre, c’è da fare i conti con una concorrenza molto agguerrita, a cominciare dalla Juventus, squadra che storicamente segue il calciatore nato a Colombes. La cosa certa è che l’Inter sta preparando il grande colpo, e dopo le voci delle ultime ore riguardanti un arrivo imminente di Angel Di Maria alla Pinetina, toccherebbe a N’Zonzi. Un eventuale sbarco del calciatore francese alla Pinetina, spingerebbe la dirigenza interista a cedere Marcelo Brozovic, utilizzato scarsamente durante la scorsa stagione. N’Zonzi è a Siviglia dall’estate del 2015, dopo che lo Stoke City lo ha ceduto per meno di 10 milioni di euro. Ancor prima, tre anni al Blackburn, sempre in Premier League, dopo che l’Amiens lo ha ceduto nell’estate del 2009. Il suo contratto con il Siviglia scadrà al 30 giugno del 2020, fra tre stagioni, e il valore di mercato reale del ragazzo si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Chissà se N’Zonzi, dopo tante voci e indiscrezioni, riuscirà finalmente a sbarcare in Italia.

© Riproduzione Riservata.