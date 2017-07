Glasgow Rangers, Europa League - Instagram

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE LE SCOMMESSE SUL RITORNO DEL PRIMO TURNO PRELIMINARE (OGGI, 4 LUGLIO) – E’ tutto pronto per la seconda giornata ufficiale dell’Europa League 2017-2018. A partire da questa sera, per chiudersi poi con le gare di giovedì 6 luglio, si terrà il ritorno del primo turno di EuroLeague, la seconda coppa per importanza del Vecchio Continente dopo ovviamente la Champions. Sarà un lunghissimo cammino che ci porterà poi alla costruzione del tabellone finale composto dalle squadre che disputeranno la fase finale della suddetta manifestazione. Oggi si giocheranno due gare mentre il grosso della giornata (per capirci una cinquantina di partite), si disputerà invece fra due giorni. Le sfide che si terranno nelle prossime ore sono Balzan-Videoton alle 17:45, e alle 19:45, due ore dopo, Progres-Glasgow di Rangers. Andiamo a vedere nel dettaglio quali delle quattro formazioni appaiono a nostro avviso favorite.

Partiamo ovviamente con il primo dei due match in programma, quello che si giocherà questa sera, poco prima delle 18:00, in quel di Paola, sull’isola di Malta, precisamente allo stadio Hibernians Ground. In campo i padroni di casa del Balzan contro gli ospiti del Videoton, squadra ungherese. All’andata, il match del 29 giugno scorso, è terminato con il risultato di 2 reti a zero in favore della compagine di Szekesfehervar. Vittoria quindi in casa per la squadra dell’est Europa che ora dovrà cercare di difendere il proprio “score” fra le mura ospiti dei maltesi.

La compagine del Videoton è senza dubbio di maggiore qualità rispetto a quella di Balzan, ed è per questo che la nostra redazione si sente di consigliarvi ovviamente di puntare sul due, il successo fuori casa dei ragazzi allenati dal norvegese Henning Berg. Difficile infatti che i maltesi possano trionfare, e soprattutto dovrebbero farlo con un risultato di almeno due reti a zero, il che significa comunque tempi supplementari.

La seconda partita in programma quest’oggi per il ritorno del primo turno preliminare dell’Europa League 2017-2018, è invece la sfida in programma in Lussemburgo: alle ore 19:45, i padroni di casa del Progres, ospiteranno il Glasgow di Rangers al Josy Barthel. A differenza della gara di cui sopra, il risultato di questa partita è decisamente più incerto, visto che i grandi favoriti, ovviamente gli scozzesi, hanno vinto all’andata, fra le mura domestiche dell’Ibrox Stadium, ma con il risultato molto “stretto” di una rete a zero in proprio favore.

Nonostante quindi la differenza di qualità, e soprattutto di esperienza a livello internazionale, la compagine scozzese non ha di certo brillato, ne’ tanto meno schiacciato i modesti avversari. Ecco perché quella di questa sera in Lussemburgo sarà una gara tutt’altro che certa e se proprio voleste rischiare le vostre finanze, vi consigliamo di puntare sui padroni di casa che evidentemente hanno più fame rispetto ai blasonati ospiti, e soprattutto, saranno spinti da un pubblico di casa che in molte di queste realtà minori è decisamente caloroso.

