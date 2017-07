Pronostici Champions League/ Le scommesse sulle partite del 2^ turno preliminare (ritorno, 4 luglio 2017)

Pronostici Champions League, ritorno 2^ turno preliminare (Foto LaPresse)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DEL 1^ TURNO PRELIMINARE (RITORNO, 4 LUGLIO 2017) - Siamo pronti a vivere un’altra serata di Champions League 2017-2018, e dunque ecco un altro appuntamento con i nostri pronostici sulle partite: nel ritorno del primo turno preliminare sono cinque le sfide che si giocano martedì 4 luglio, tra dieci squadre che hanno iniziato prestissimo la loro corsa verso la fase a gironi ma dovranno centrare un vero e proprio miracolo per arrivarci, visto che già dal secondo turno preliminare entreranno in corsa squadre che sono molto più competitive sotto molti punti di vista. Ad ogni modo, oggi cinque di queste squadre proseguiranno il cammino; e dunque andiamo a vedere come potrebbero andare le cose, analizzando partita per partita i pronostici legati al ritorno del primo turno preliminare.

PRONOSTICO FCI TALLINN-HIBERNIANS (ore 18:00) - La partita di andata si è conclusa sul risultato di 2-0 in favore dei maltesi; questo significa che, per qualificarsi al secondo turno preliminare, il Tallinn avrà bisogno di vincere con almeno tre gol di scarto, perchè averne soltanto due porterebbe ai supplementari in caso di 2-0 ma sancirebbe l’eliminazione in qualunque altro caso, vista la regola dei gol in trasferta che valgono doppio. La sfida di una settimana fa ha comunque evidenziato una certa differenza tra le due squadre; vero è anche che in Estonia le cose potrebbero cambiare. Il nostro pronostico è per una vittoria del Tallinn, ma con passaggio del turno all’Hibernians.

PRONOSTICO TREPCA’89-VIKINGUR (ore 18:00) - Forse la sfida più equilibrata di tutte: il Vikingur una settimana fa ha vinto 2-1 ma era in casa. Il che significa che i campioni del Kosovo potrebbero qualificarsi con un semplice 1-0, e l’ambiente caldo dell’Adem Jashari di Mitrovica potrebbe essere l’ìideale per sancire la vera differenza tra le due squadre. Il Vikingur lo scorso anno ha segnato 59 gol in 27 partite nel campionato delle Isole Far Oer, con due avversarie che hanno realizzato di più; in Kosovo invece il Trepça’89 è stato per distacco il miglior attacco, segnando 11 gol in più della seconda classificata da questo punto di vista e chiudendo con più di due reti a partita. Il pronostico è per il Trepça, che così facendo scriverebbe anche la storia del calcio kosovaro ed europeo.

PRONOSTICO EUROPA FC-THE NEW SAINTS (ore 19:30) - Vera e propria incertezza anche qui: all’andata l’Europa FC ha colto un risultato davvero sorprendente andando a vincere in Galles. Un 2-1 che obbliga il TNS a vincere almeno 2-0 per ottenere il passaggio del turno, a meno che ovviamente non riesca a segnare almeno tre gol (e prendersi comunque la vittoria). Sicuramente i campioni di Gibilterra partono favoriti perchè hanno il fattore campo e si possono permettere anche di pareggiare, ma rimaniamo fermi sull’ipotesi dell’andata, ovvero che il The New Saints abbia comunque qualcosa in più. Dunque pronostico per i campioni del Galles, come vittoria e passaggio del turno.

PRONOSTICO LA FIORITA-LINFIELD (ore 20:30) - La piccola squadra di San Marino sogna in grande, ma all’andata i grandi veterani che sono scesi in campo non hanno inciso. Il Linfield si è preso la vittoria casalinga, però soltanto per 1-0; un risultato che adesso il La Fiorita può ribaltare, gli occorre però un 2-0 perchè qualunque vittoria con un gol di scarto e con almeno una rete del Linfield qualificherebbe i nordirlandesi. Diciamo allora, per il nostro pronostico, che questa sera a Serravalle potrebbe finire pari, ma il passaggio al secondo turno preliminare di Champions League dovrebbe riuscire a prenderselo il Linfield.

PRONOSTICO SANTA COLOMA-ALASHKERT (ore 20:30) - Anche qui grande equilibrio, si parte dallo striminzito 1-0 con cui i campioni d’Armenia hanno vinto a Yerevan. Per questo motivo i campioni di Andorra possono sognare: in trasferta hanno tenuto botta alla grande. Il loro problema tuttavia sarà quello di segnare; per qualificarsi dovranno farlo due volte, a meno che ovviamente non riescano a prendersi una vittoria ai calci di rigore. Il nostro pronostico va sempre e comunque all’Alashkert, che almeno una rete dovrebbe riuscire a farla; diciamo allora pareggio, ma gli armeni partono sicuramente favoriti per arrivare al secondo turno preliminare.

© Riproduzione Riservata.