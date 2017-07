RISULTATI EUROPA LEAGUE / Diretta gol live score: il Progres e la prima vittoria (1^ turno preliminare)

Glasgow Rangers, Risultati Europa League - Instagram

RISULTATI EUROPA LEAGUE DIRETTA GOL LIVE SCORE: IL PROGRES E LA PRIMA VITTORIA (RITORNO 1^ TURNO PRELIMINARE) - Ritorno del primo turno preliminare di Europa League in programma quest’oggi. L’ex Coppa Uefa è già immersa nella stagione 2017-2018 e dopo le sfide dell’andata dello scorso 29 giugno, proseguirà anche nelle prossime ore. Due le partite in programma quest’oggi, fra cui il match delle ore 19:45 fra il Progres Niedercorn e i Glasgow di Rangers. Una gara il cui risultato sembrerebbe scontato ma in realtà l’uno a zero dell’andata in favore degli scozzesi lascia ancora il match apertissimo. La cosa certa è che il Progres proverà ad avere la meglio sugli avversari, e soprattutto, a ottenere il primo successo in campo internazionale. La compagine lussemburghese non ha infatti mai vinto alcun match al di fuori dei confini di casa, e fino ad oggi ha totalizzato fra preliminari di Champions, di EuroLeague e di Coppa delle Coppe, dodici gare: lo score racconta di due pareggi e ben dieci sconfitte con appena un gol fatto e addirittura 40 subiti. Che quella di oggi sia la volta buona?

RISULTATI EUROPA LEAGUE DIRETTA GOL LIVE SCORE (RITORNO 1^ TURNO PRELIMINARE) LA STORICA DEL VIDEOTON - Questa sera si giocherà il ritorno del primo turno preliminare dell’Europa League 2017-2018. Due le partite in programma fra cui quella delle ore 17:45 fra i maltesi del Balzan e gli ungheresi del Videoton. Particolare la storia di quest’ultima, che addirittura può vantare una finalissima di Coppa Uefa. L’evento, decisamente storico, risale a più di 30 anni fa, e precisamente alla stagione 1984-1985. All’epoca gli ungheresi di Szekesfehervar giunsero all’ultimo atto della manifestazione contro il Real Madrid: all’andata vinsero le Merengues con il rotondo risultato di tre reti a zero, mentre al ritorno gli ungheresi ottennero lo storico successo, ma l’1 a 0 finale non bastò per alzare la coppa al cielo. Tra l’altro in quella edizione della Coppa Uefa gli spagnoli incontrarono l’Inter in semifinale, perdendo a San Siro con il risultato di due reti a zero, e poi ribaltando il match al Santiago Bernabeu vincendo per tre reti a zero.

RISULTATI EUROPA LEAGUE DIRETTA GOL LIVE SCORE (RITORNO 1^ TURNO PRELIMINARE) – Tornerà questa sera l’Europa League. La stagione 2017-2018 è di fatto già iniziata e fra poche ore potremmo assistere al ritorno dei primo turno preliminare dell’EuroLeague, la coppa cugina della Champions dedicata alle squadre che hanno chiuso la propria stagione a ridosso dei primi posti. Questa sera si giocheranno due sfide e precisamente Balzan-Videoton delle ore 17:45 e Progres-Glasgow di Rangers a chiusura della giornata, alle ore 19:45. Il focus è ovviamente sulla sfida degli scozzesi, senza dubbio una delle squadre più blasonate in campo in questo primissimo inizio di Europa League. Ma cerchiamo di analizzare nel dettaglio le due sfide. Come dicevamo, si comincia in serata, alle ore 17:45, con il match fra il Balzan e il Videoton.

Il Balzan è una compagine dell’omonima città dell’isola di Malta, una squadra minore fondata nel 1937 che milita nella massima divisione maltese. La particolarità di questa squadra, è che è allenata da un tecnico italiano, tale Riccardo Tumiatti, che nella sua carriera ha allenato solo un’altra squadra, ovvero il Gubbio, nel 2009. Il Videoton è invece una società calcistica ungherese, con sede in una città praticamente impronunciabile, leggasi Szekesfehervar.

A differenza degli avversari, gli ungheresi hanno una storia internazionale decisamente più interessante, visto che nella stagione 1984-1985 hanno addirittura raggiunto la finalissima dell’ormai defunta quanto compianta Coppa Uefa, persa contro il Real Madrid. La gara d’andata ha visto il Videoton trionfare con il risultato di due reti a zero, ed ora la compagine dell’est Europa dovrà cercare di difendere questo score per accedere al turno successivo.

Ben più appeal, come dicevamo, avrà la sfida delle ore 19:45 fra il Progres e il Glasgow di Rangers. La partita si giocherà a Lussemburgo, la sede del club appunto lussemburghese del Progres, in quel dello stadio Josy Barthel. Progres che a discapito di quanto si possa pensare, ha già strappato diversi tagliandi per le competizioni internazionali, leggasi tre in Champions League (anche se solo il primo turno), due in Europa League/Coppa Uefa, e uno in Coppa delle Coppe. Ovviamente non ha bisogno di presentazione la compagine di Glasgow, storica squadra scozzese amatissima dal proprio pubblico ma anche fuori dai confini. L’andata, giocatasi lo scorso mese di giugno, ha visto trionfare i i britannici allenati da Pedro Caixinha ma di misura, con il risultato di una rete a zero. I Rangers non dovranno quindi approdare in Lussemburgo in maniera troppo svogliata altrimenti rischieranno l’eliminazione al primo turno che avrebbe quasi del clamoroso.

