Rinnovo Kean / Calciomercato Juventus, contatti continui fra Fusco e la dirigenza bianconera

Moise Kean, Juventus - LaPresse

RINNOVO KEAN CALCIOMERCATO JUVENTUS, ENTRO 48 ORE LA FIRMA POI HELLAS O OLANDA – La Juventus è pronta ad ufficializzare il rinnovo del contratto di Moise Kean. Il giovane attaccante classe 2000 dovrebbe a breve prolungare di altre tre stagioni, con un ingaggio da 200 mila euro netti annui. Uno stipendio che varrà solo fino al compimento del diciottesimo anno di età, quando poi lieviterà in automatico a ben 2 milioni netti ogni 12 mesi. La Juventus vuole blindare il ragazzo originario di Vercelli ma dovrebbe comunque parcheggiarlo altrove per farlo crescere. In Italia, come vi abbiamo già spiegato, piace molto all’Hellas Verona, squadra neo-promossa, ma non è da escludere anche un trasferimento all’estero, magari in Olanda. La voce orange circola già da un paio di settimane a questa parte e fra le squadre più accreditate vi sarebbe in particolare lo Zwolle, compagine data molto vicina a Mino Raiola, il procuratore del ragazzo juventino. Tra l’altro si sarebbe già tenuto un incontro fra i vertici dei vice campioni d’Europa e appunto la società olandese, e non è da escludere che il tutto sia stato messo in stand-by proprio fino al rinnovo.

Qualora Kean dovesse prolungare la propria permanenza in bianconero, non è da escludere che la Juventus possa girare lo stesso ragazzo in prestito altrove, molto probabilmente in una realtà minore. Il giovane di Vercelli non ha infatti spazio nell’11 titolare dei campioni d’Italia, e di conseguenza potrebbe essere piazzato a titolo temporaneo per proseguire il suo processo di maturazione in un ambiente senza dubbio più consono alle proprie qualità. Fra le squadre più interessate vi sarebbe in cima alla lista l’Hellas Verona, club che viene da una grande cavalcata in Serie B, conclusasi con la promozione nel massimo campionato. Kean è cresciuto nelle giovanili del Torino, dove è sbarcato nell’estate del 2011 e dove vi è rimasto per quattro stagioni, fino al 2015. E’ arrivato quindi il trasferimento in bianconero, prima negli Under-17 e poi in Primavera, e lo scorso anno ha disputato anche tre match in Serie A e soprattutto uno in Champions League, anche se solo per un totale di 23 minuti di gioco.

