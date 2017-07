RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE / Diretta gol live score: le date dell'estate (ritorno 1^ turno preliminare)

Risultati Champions League: il Linfield ha vinto all'andata (Foto LaPresse)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2018: DIRETTA GOL LIVE SCORE, 1^ TURNO PRELIMINARE (RITORNO, 4 LUGLIO 2017). LE DATE DELL’ESTATE - Le partite di ritorno del primo turno preliminare di Champions League andranno a completare il quadro delle partecipanti al secondo turno, che si disputerà con partite d’andata fra l’11 e il 12 luglio e ritorno una settimana dopo, cioè il 18 e 19 luglio. Sarà un crescendo graduale ma costante verso livelli sempre più importanti, in particolare dal terzo turno quando inizieranno ad arrivare anche le squadre piazzate in campionati di fascia più alta, come il Nizza, l’Ajax e il Cska Mosca. In questo caso le partite d’andata si disputeranno fra il 25 e il 26 luglio, mentre per il ritorno l’appuntamento sarà il 1° e il 2 agosto, dal momento che ad ogni livello le giornate di Champions League sono il martedì e il mercoledì. Infine i playoff, che saranno decisivi per completare la composizione della fase a girone: qui entrerà in scena anche il Napoli, le date da segnare sono quelle del 15-16 agosto per l’andata, 22-23 agosto il ritorno. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2018: DIRETTA GOL LIVE SCORE, 1^ TURNO PRELIMINARE (RITORNO, 4 LUGLIO 2017). L’ANNO SCORSO - In attesa delle partite di ritorno del primo turno preliminare di Champions League, vediamo come era andato il primo passo del lungo cammino della massima competizione europea un anno fa. Da notare innanzitutto che si trattava di sole quattro partite contro le cinque di adesso, perché l’aggiunta del Kosovo ha comportato l’allargamento del primo turno che ora coinvolge le dieci federazioni con gol peggiore ranking Uefa. Tornando al 2016, i campioni di Gibilterra del Lincoln Red Imps eliminarono gli estoni del Flora Tallinn con il punteggio complessivo di 3-2; netto 5-1 invece per i gallesi The New Saints contro i campioni di San Marino del Tre Penne. Solo il gol segnato in trasferta risolse a favori dei campioni di Malta della Valletta contro il B36 Torshavn delle Isola Far Oer dopo il 2-2 complessivo. Infine ci fu un perentorio 3-0 degli armeni dell’Alashkert contro i campioni d’Andorra dell’FC Santa Coloma, sfida che si ripete identica quest’anno. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2018: DIRETTA GOL LIVE SCORE, 1^ TURNO PRELIMINARE (RITORNO, 4 LUGLIO 2017). IL TABELLONE - Le cinque squadre che oggi conquisteranno la qualificazione nel ritorno del primo turno preliminare di Champions League naturalmente avranno accesso al secondo turno, in quella che per le squadre dei campionati minori europei è una vera e propria maratona con il sogno (per molte impossibile) di arrivare fino alla fase a gironi che avrà inizio a settembre. Il tabellone di questo secondo turno è già deciso: in totale saranno 17 partite e quindi 34 squadre, delle quali 29 già note perché entrano in scena appunto dal secondo turno, mentre le ultime cinque arriveranno dalle sfide di oggi. La vincente di Trepca 89-Vikingur affronterà gli islandesi dell’FH Hafnarfjordur; per FCI Tallinn oppure Hibernians c’è in palio la sfida con gli austriaci del Salisburgo; i bielorussi del Bate Borisov attendono invece la vincente fra FC Santa Coloma e Alashkert; Europa FC e The New Saints si contendono la sfida contro i croati del Rijeka, infine La Fiorita oppure Linfield nel prossimo turno se la vedranno contro gli scozzesi del Celtic, sicuramente la più blasonata fra le squadre che abbiamo nominato. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2018: DIRETTA GOL LIVE SCORE, 1^ TURNO PRELIMINARE (RITORNO, 4 LUGLIO 2017) - Martedì 4 luglio si conclude il primo turno preliminare di Champions League 2017-2018 con le cinque partite di ritorno: le squadre saranno in campo a tre orari diversi, cominciando alle ore 18 con FCI Tallinn-Hibernians e Trepça’89-Vikingur. Alle ore 19:30 si giocherà Europa FC-The New Saints, per chiudere alle ore 20:30 con Santa Coloma-Alashkert e La Fiorita-Linfield.

Cinque partite che determineranno la composizione del secondo turno preliminare - il tabellone è già formato - visto che le squadre che si qualificheranno questa sera si uniranno alle 29 formazioni che hanno vinto il loro campionato nazionale e che fanno parte di una fascia superiore a livello di ranking UEFA per nazioni. Nelle partite di andata i gol sono stati 10; tutte le sfide sono sostanzialmente ancora in bilico perchè non c’è stata una squadra in grado di fare realmente la differenza. Sicuramente è ben messo l’Hibernians: la formazione che ha vinto l’ultimo campionato di Malta si è imposta per 2-0 contro il Tallinn, e dunque ora gli estoni hanno bisogno di una vittoria con almeno tre gol di scarto per superare il turno.

Ha fatto molto bene, con grande sorpresa di tutti, l’Europa FC: la squadra di Gibilterra è andata a vincere a Park Hall, casa del The New Saints, per 2-1 sovvertendo i pronostici che volevano favoriti i campioni del Galles. Adesso al TNS serve una vittoria per 2-0, oppure dal 3-2 in su in modo da segnare un gol fuori casa in più. Sono decisamente più in equilibrio le altre partite: Alashkert e Linfield hanno vinto per 1-0 contro, rispettivamente, Santa Coloma e La Fiorita, i campioni di San Marino potranno avvalersi ancora del contributo di giocatori di grande esperienza come Damiano Tommasi, Marco Brighi e Adrian Ricchiuti.

Per quanto riguarda il Vikingur, il suo 2-1 contro il Trepça’89 di sicuro non basta, visto che i campioni del Kosovo hanno bisogno di un semplice 1-0 per passare il turno. Qualora dovessero farcela, i padroni di casa di questa sera diventerebbero la prima squadra kosovara di sempre a superare un preliminare di una coppa europea; intanto Fiton Hajdari la storia l’ha già scritta realizzando il primo gol per il Kosovo in una manifestazione internazionale. Vale la pena ricordare che la Champions League non si fermerà dopo queste cinque partite: l’andata del secondo turno preliminare è già stata fissata per la prossima settimana (tra martedì 11 e mercoledì 12 luglio, calendario in via di definizione ovviamente).

CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO 2^ TURNO PRELIMINARE

ore 18:00 FCI Tallinn-Hibernians (andata 0-2)

ore 18:00 Trepça’89-Vikingur (andata 1-2)

ore 19:30 Europa FC-The New Saints (andata 2-1)

ore 20:30 La Fiorita-Linfield (andata 0-1)

ore 20:30 Santa Coloma-Alashkert (andata 0-1)

© Riproduzione Riservata.