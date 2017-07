Santa Coloma-Alashkert/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Santa Coloma-Alashkert, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA SANTA COLOMA-ALASHKERT: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE - Santa Coloma-Alashkert si gioca stasera, presso l'Estadi Comunal di Andorra la Vella, ed è valida per il ritorno del secondo turno preliminare di Champions League 2017-2018. La partita sarà diretta dall'arbitro lussemburghese Sven Binder. I campioni nazionali di Andorra sfideranno i vincitori del titolo dell'Armenia, che nel match d'andata si sono imposti con un uno a zero molto prezioso in vista del ritorno, grazie alla rete messa a segno da Nenadovic nella parte finale della prima frazione di gioco.

Chi la spunterà in questo doppio confronto se la vedrà nel secondo turno preliminare contro una formazione abituata negli ultimi anni ad essere presente sul palcoscenico della fase a gironi della massima competizione europea, i campioni di Bielorussia del Bate Borisov. Prima c'è da giocare però la sfida che vedrà gli andorrani provare a ribaltare la sconfitta subita al Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan, capitale dell'Armenia. Il Santa Coloma è formazione abituata a dominare la piccola scena nazionale di Andorra, basti pensare che nell'ultima stagione è riuscito a conquistare il suo quarto scudetto di fila.

L'Alashkert però già lo scorso anno è riuscito a superare il primo turno preliminare di Champions League e vuole dimostrare di averci preso gusto. Per gli armeni si tratterebbe di un bis visto che la qualificazione lo scorso anno arrivò proprio contro il Santa Coloma, battuto con un netto tre a zero in Armenia dopo lo zero a zero dell'andata ad Andorra.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo all'Estadi Comunal di Andorra la Vella: Santa Coloma schierato con nove spagnoli su undici nella formazione titolare. Gli unici due andorrani saranno il centrale di difesa Ildefons Lima, con un passato anche in Italia con la maglia della Triestina e miglior realizzatore della storia con la Nazionale di Andorra, ed il centrale di centrocampo Rebes.

In porta giocherà Casals, l'altro centrale di difesa sarà Andreu Ramos, con Isus Ramos terzino destro e Joan Capdevila terzino sinistro (campione d'Europa e del Mondo con 60 presenze nella Nazionale spagnola ed un passato con Atletico Madrid, Deportivo La Coruna, Espanyol e Benfica). L'altro vertice basso di centrocampo con Rebes sarà Pedro Santos, a supporto dell'unica punta Cubas giocheranno Juanfer, Conde Noduerol e Chus Sosa.

Risponderà l'Alashkert con una formazione per nove undicesimi armena, fatta eccezione per il serbo Stojkovic, difensore centrale al fianco di Voskanyan ed Arakelyan, e del centravanti Nenadovic, il match winner dell'andata. In porta ci sarà Beglaryan, mentre Dashyan, Artak Yedigaryan e Veranyan saranno i centrali di centrocampo. Minasyan sarà schierato sulla fascia destra e Daghbashyan sulla fascia sinistra, mentre Artur Yedigaryan sarà il trequartista alle spalle dell'unica punta di ruolo.

Il tecnico andorrano Imbernon schiererà la squadra con il 4-2-3-1, il tecnico armeno dell'Alashkert, Khashmanyan, con il 3-5-2. Le quote per la sfida di martedì sera vedono l'Alashkert sensibilmente favorito dai bookmaker, con vittoria esterna quotata 1.67 da Bwin, mentre Bet365 propone a 5.25 l'eventuale successo interno del Santa Coloma. Il pareggio, che qualificherebbe comunque gli armeni, viene proposto a una quota di 3.70 da Bwin. Non ci sarà diretta tv né diretta streaming video via internet in Italia per Santa Coloma-Alashkert, diretta dal lussemburghese Sven Bindels, martedì 4 luglio 2017 alle ore 20.30.

