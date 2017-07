Tour de France 2017/ Diretta streaming video e tv: vincitore, percorso e orari (4^ tappa Mondorf-Vittel)

Diretta Tour de France (LaPresse)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2017 STREAMING VIDEO E TV: VINCITORE, PERCORSO E ORARI (4^ TAPPA MONDORF LES BAINS-VITTEL) - Oggi il Tour de France 2017 ci proporrà la sua quarta tappa Mondorf les Bains-Vittel di 207,5 km, una frazione sostanzialmente pianeggiante che dovrebbe riportare al centro dell’attenzione i velocisti dopo lo sprint a ranghi compatti di domenica a Liegi. Ieri invece la corsa era entrata in Francia, ma oggi si torna in Lussemburgo, almeno per la partenza: dopo pochi chilometri però si varcherà nuovamente la frontiera e stavolta il ritorno in Francia sarà definitivo. Detto che inevitabilmente i nomi più attesi sono quelli dei velocisti, con Marcel Kittel che punta al bis e tutti i suoi rivali - e sono decisamente tanti gli sprinter di livello in gara - alla ricerca del riscatto, andiamo adesso ad esaminare in maggior dettaglio il percorso della quarta tappa Mondorf les Bains-Vittel del Tour de France 2017. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO RAI IL TOUR DE FRANCE 2017

La partenza avrà luogo appunto a Mondorf les Bains, in Lussemburgo, alle ore 12.20: pochi chilometri dopo si toccherà Schengen, località molto significativa per l’Europa che questo Tour nelle sue prime giornate ha unito pedalando, poi sarà definitivo il ritorno nella patria della Grande Boucle. Il percorso della tappa di oggi fornisce però ben pochi spunti d’interesse: qualche saliscendi ma davvero nulla di significativo, presumibile pensare all’immancabile fuga da lontano che il gruppo cercherà di controllare per arrivare alla volata, esito quasi inevitabile di una frazione di questo genere. Al km 157,5 sarà collocato lo sprint intermedio di giornata in località Goviller, ci sarà poi spazio anche per un Gran Premio della Montagna, ma di quarta categoria: si tratta del Col des Trois Fontaines (km 170,5), una salita di 1,9 km al 7,4% di pendenza media. Troppo poco però per risultare decisiva, anche perché dopo lo scollinamento mancheranno ancora ben 37 km all’arrivo di Vittel, dove il Tour de France farà tappa per la quarta volta nella sua storia: ci sarà il tanto atteso sprint o assisteremo a un finale a sorpresa?

Per seguire il Tour de France 2017 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono Rai Tre e Rai Sport + HD. Oggi si comincerà già alle ore 13.45 sul canale tematico con una lunga anteprima, poi ecco dalle ore 15.00 in simulcast su entrambi i canali la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico Silvio Martinello, con i contributi dell’inviato Andrea De Luca mentre dall’Italia Alessandra De Stefano darà vita ad un Processo alla Tappa in stile Giro al termine di ogni frazione della Grande Boucle. Il Tour de France sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: oggi l’appuntamento sarà a partire dalle ore 12.15, al termine della tappa ci sarà la rubrica Tour de France Extra. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. E adesso, che lo spettacolo cominci: la parola va alla strada! CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO RAI IL TOUR DE FRANCE 2017

