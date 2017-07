Diretta/ Trepça'89-Vikingur: info streaming video e tv, formazioni, nella storia. Risultato live

Diretta Trepça'89-Vikingur, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA TREPCA’89-VIKINGUR: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO 1^ TURNO PRELIMINARE). NELLA STORIA - Il Trepça’89 ospita il Vikingur per scrivere la storia, ma intanto un bel capitolo lo ha già cominciato Fiton Hajdari. Attaccante kosovaro di 25 anni, è diventato il primo calciatore di sempre a realizzare una rete a favore della sua nazione in una partita di Champions League. Hajdari ha infatti timbrato il gol che una settimana fa aveva dato il momentaneo pareggio alla sua squadra nelle Isole Far Oer; il Vikingur è poi riuscito a vincere, ma adesso quel gol potrebbe fare tutta la differenza del mondo perchè con un semplice 1-0 il Trepça’89 volerebbe al secondo turno preliminare di Champions League, e il Kosovo avrebbe - al primo tentativo - una sua rappresentante capace di superare un turno della principale coppa europea. Un gol storico quello di Hajdari, certamente dello stesso valore di quello che Valon Berisha, attaccante del Salisburgo, aveva messo a segno il 5 settembre 2016 nella partita del Veritas Stadion di Helsinki, valso un pareggio contro la Finlandia, la prima rete in gare ufficiali della nazionale del Kosovo e il primo storico punto nelle qualificazioni ad un grande torneo. Che da allora non ne siano arrivati resta per il momento un dettaglio; il Trepça’89 si prepara ad un altro grande appuntamento con il suo destino. (agg. di Claudio Franceschini)

La massima competizione europea ha riaperto i battenti la settimana scorsa con le sfide tra le squadre campioni delle Nazioni con il più basso ranking UEFA. Per la prima volta, una squadra di club del Kosovo si presenta ai nastri di partenza della competizione: all'andata, il Trepça'89 è stato sconfitto due a uno dai campioni delle Isole Far Oer, il Vikingur.

Dopo il botta e risposta tra Gunnar Vatnhamar e Hajdari nel primo tempo, è stato Lawal nella ripresa a regalare un vantaggio, seppur minimo, per i faroensi, che ora si presentano allo Stadiumi Olimpik Adem Jashari di Mitrovica, dove si disputerà il match in Kosovo, con due risultati su tre a disposizione. In caso di passaggio del turno, nel secondo turno preliminare di Champions League il Vikingur si regalerebbe un derby dei ghiacci contro i campioni dell'Islanda dell'Hafnarfjordur.

I kosovari sperano però ancora di ribaltare la situazione sfruttando il fattore campo: va detto però che il Vikingur è nel pieno del campionato delle Far Oer, che si disputa d'estate, e dopo l'ultima vittoria esterna ha mantenuto la vetta della classifica in coabitazione con il KI Klaksvik. Il Trepça'89 sta invece cercando di ritorvare la forma iniziale, dopo aver dominato lo scorso campionato del Kosovo, vinto con due giornate di anticipo e con cinque punti di vantaggio sul Prishtina.

Per i due allenatori nessun cambio di modulo previsto in questo match di ritorno: 4-2-3-1 per il Trepça'89 allenato dal macedone Ramadani, mentre il tecnico faroense del Vikingur, Hentze, affronterà il match con il 4-4-1-1 già visto nella sfida d'andata disputata allo stadio Tórsvøllur di Tórshavn.

Le probabili formazioni della sfida: il Trepça'89 scenderà in campo con Manxholli a difesa della porta, Islami in posizione di terzino destro e Potoku in posizione di terzino sinistro, mentre Lladrovci e Izmaku saranno i due difensori centrali. A centrocampo Broja e Mustafa agiranno come playmaker bassi alle spalle di Idrizi, Hasani e Hajdari: dieci undicesimi della formazione sono di nazionalità kosovar, l'unico straniero fra i titolari sarà il centravanti nigeriano John.

Risponderà il Vikingur con Rasmussen in porta alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Hansen, Erling Jacobsen, Gregersen e Hanus Jacobsen. A centrocampo il romeno Anghel si muoverà per vie centrali al fianco di Benjaminsen, mentre il serbo Filip Djordjevic sarà l'esterno di fascia destra e Gunnar Vatnhamar l'esterno di fascia sinistra. Solvi Vatnhamar agirà come trequartista alle spalle dell'unica punta di ruolo, il match winner dell'andata, il nigeriano Lawal.

Stando alle quote offerte per questo match di ritorno, le agenzie di scommesse sembrano puntare forte sul fatto che il Trepça'89 riuscirà a ribaltare la situazione e ad ottenere la qualificazione al secondo turno preliminare di Champions League. La vittoria della formazione campione del kosovo viene quotata 1.45 da Betclic, mentre William Hill alza fino a 6.50 la quota per il successo esterno del Vikingur e Bet365 propone a 4.50 la quota per l'eventuale pareggio.

Trepça'89-Vikingur, diretta dall'austriaco Alexander Harkam, martedì 4 luglio 2017 alle ore 18.00, non sarà trasmessa in diretta tv o in diretta streaming video via internet su canali visibili in Italia; per tutte le informazioni utili su questo match e sul turno preliminare di Champions League potete consultare il sito ufficiale della UEFA, che trovate all'indirizzo www.uefa.com.

