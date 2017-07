Wimbledon 2017/ Diretta Errani Pironkova info streaming video e tv, orario delle partite (oggi 4 luglio)

Nuova giornata di match a Wimbledon 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA WIMBLEDON 2017: ERRANI PIRONKOVA INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (OGGI 4 LUGLIO) - A Wimbledon 2017 siamo arrivati al completamento (salvo imprevisti, vedi la pioggia) dei match di primo turno nel singolare maschile e femminile: si comincia alle ore 12:30 (di casa nostra) e gli italiani impegnati sono tre dopo la grande abbuffata di lunedì. In particolare dovremo seguire con attenzione il match di Sara Errani: la bolognese sta attraversando probabilmente quella che è la fase calante della carriera, ma ha ancora qualche cartuccia da sparare.

Purtroppo il sorteggio è stato poco benevolo con lei: al primo turno la Errani si trova di fronte Tsvetana Pironkova, una giocatrice che in carriera non ha mai avuto grandi picchi (un solo titolo Wta) ma che sull’erba si trasforma. Lo dicono i risultati: tra il 2010 e il 2013 ha raggiunto una semifinale, un quarto e un ottavo a Wimbledon, poi le sue prestazioni sono calate ma se c’è una giocatrice che può dare fastidio sull’erba è proprio la bulgara di Plovdiv, coetanea di Sara e forse favorita per questo match.

Gli altri due italiani sono nel tabellone maschile: Paolo Lorenzi, che per la prima volta in carriera gioca uno Slam con una testa di serie (la numero 32), ancora una volta però è riuscito a non essere troppo fortunato nel sorteggio perchè oggi rischia tanto contro l’argentino Horacio Zeballos, che è un combattente nato e lotta su ogni singolo punto ma certamente sull’erba non ha la stessa resa che sulla terra (ma questo può essere valido anche per il romano).

Poi abbiamo Stefano Travaglia, venticinquenne di Ascoli che a sorpresa ha superato le qualificazioni e gioca nel main draw di uno Slam per la prima volta: per lui il sorteggio ha previsto il giovane russo Andrey Rublev. Giocatore che ha un talento enorme e che potrebbe rapidamente arrivare nelle prime posizioni della classifica mondiale, ma che al momento ha un carattere “primordiale” e poco maturato che influisce sui risultati del campo.

Oggi però è soprattutto il giorno di Roger Federer: il sette volte campione di Wimbledon apre la corsa verso lo Slam numero 19 contro Alexandr Dolgopolov, sicuramente un avversario poco morbido e che potrebbe costringerlo a una sfida lunga e intensa. C’è poi Novak Djokovic, ovviamente: il serbo, tre volte vincitore di Wimbledon, si è rilanciato con il titolo di Eastbourne ed esordisce sull’erba di Londra contro Martin Klizan, avversario impegnativo ma certamente non ostico. Attesa anche per Alexander Zverev che al primo turno ha pescato il russo Evgeny Donskoy; e per Milos Raonic, che magari può essere in calo ma è pur sempre il finalista dello scorso anno e giocherà contro Jan-Lennard Struff.

Nel tabellone femminile la numero 1 Wta Angelique Kerber apre la sua campagna contro Irina Falconi, per dimostrare di poter recitare ancora una parte importante come leader del circuito; la numero 3 del mondo Karolina Pliskova è pronta a raccoglierne l’eredità (Halep permettendo) ma deve dimostrare che su questa superficie sa fare la differenza come sul cemento. Giocherà anche Caroline Wozniacki, impegnata contro l’ungherese Timea Babos: per l’ex numero 1 della classifica femminile non è stato certo un sorteggio fortunato, ma la danese parte comunque favorita nel match.

Wimbledon 2017 è trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Sport 2: sul primo dei due canali verranno anche garantiti approfondimenti da studio, con particolare risalto ai match degli italiani, ma va anche ricordata l’interattività sui canali che solitamente sono riservati agli abbonati al pacchetto Calcio. Tutti gli abbonati alla pay tv del satellite potranno avvalersi, in assenza di un televisore, del servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

© Riproduzione Riservata.