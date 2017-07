Classifica Tour de France 2017 / Maglia gialla Thomas, Demare veste la verde (5^ tappa)

Geraint Thomas, maglia gialla al Tour de France 2017 (LaPresse)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017, LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (5^ TAPPA VITTEL-LA PLANCHE DES BELLES FILLES). DEMARE IN VERDE - Parlando della classifica del Tour de France 2017, è inevitabile concentrare adesso la nostra attenzione sulla classifica a punti, perché quest’anno la maglia verde cambierà padrone dopo ben cinque edizioni consecutive del Tour de France nelle quali in verde a Parigi era sempre arrivato Peter Sagan, che ieri è stato squalificato dopo il discusso contatto con Mark Cavendish in volata. Fuori causa il campione del Mondo slovacco, al momento il leader di questa graduatoria è il francese Arnaud Demare, vincitore proprio ieri a Vittel e primo con 124 punti. Seconda posizione per Marcel Kittel, che invece aveva vinto domenica a Liegi: per il velocista tedesco della Quick-Step Fllors 81 punti, mentre il terzo posto è dell’australiano Michael Matthews a quota 66 punti. Quarto André Greipel con 63 punti, il migliore degli italiani è invece Sonny Colbrelli a quota 38 punti, in sesta posizione. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017, LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (5^ TAPPA VITTEL-LA PLANCHE DES BELLES FILLES). PRECEDENTI PESANTI - Per la classifica del Tour de France 2017 la tappa di oggi sarà molto importante; per capirlo, basta ricordare cosa è successo nelle due precedenti occasioni in cui la Grande Boucle è arrivata da queste parti. Nel 2012 Bradley Wiggins dimostrò che anche in salita nessuno degli avversari poteva staccarlo, ipoteca pesantissima in una edizione del Tour de France nella quale in favore del britannico c'erano oltre 100 km a cronometro; caso mai, chi avrebbe potuto metterlo in difficoltà era in casa sua, il "gregario" Chris Froome, che vinse la tappa e poi arriverà secondo a Parigi. Nel 2014 invece quello fu il giorno in cui Vincenzo Nibali, proprio vincendo a La Planche des Belles Filles, riprese definitivamente la maglia gialla che nella tappa precedente aveva "prestato" a Tony Gallopin (protagonista di una fuga): dopo l'arrivo sui Vosgi, lo Squalo aveva già oltre due minuti di vantaggio sul secondo, premessa di un Tour che sarebbe stato trionfale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017, LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (5^ TAPPA VITTEL-LA PLANCHE DES BELLES FILLES)- Il Tour de France 2017 torna protagonista oggi mercoledì 5 luglio con l’intesa tappa Vittel-La Planche des Belles Filles, che si annuncia decisiva per la classifica generale della Gran Boucle come per le altre graduatorie. La frazione di oggi si aprirà con ancora il ciclista britannico Geraint Thomas leader della generale e quindi vestito dell’iconica maglia gialla: dopo 4 giorni da leader però l’alfiere del Team Sky potrebbe venir costretto a abbandonarla, ma molto probabilmente non a vantaggio di Peter Sagan ,che ieri al termine della cauta frazione è stato penalizzato in seguito alla brutta caduta occorsa a Mark Cavendish negli ultimi km prima del traguardo finale. L’alfiere della Bora Hansgrohe, che per l’ordine di arrivo iniziale sarebbe stato secondo in classifica generale a 7 secondi dalla maglia gialla è ora scivolato al 15^ gradino con ben 43 secondi di ritardo. Dietro a Geraint Thomas quindi ora la top 3 della graduatoria vede Christopher Froome (Team Sky) e Michael Matthews della Sunweb entrambi a 12 secondi di distacco.

Per quanto riguarda la maglia verde che viene data al leader della classifica a punti, alla partenza di Vittel oggi sarà sulle spalle del francese della Fdj Arnaud Dermare vincitore della 4^ frazione di ieri: dietro al campione di Francia a quota 124 punti resite il velocista Marcel Kittel a quota 81 punti seguito poi sempre da Matthews fermo a 66 punti. Ben poco è invece cambiato nelle classifiche riservate agli scalatori e ai giovani al termine della 4^ tappa del Tour de France 2017. La maglia a pois alla vigilia della 5^ frazione è sempre sulle spalle dello statunitense Nathan Brown, ma è assai probabile che l’alfiere della Cannondale oggi la smetta: sono infatti previsti due Gran Premi della Montagna davvero difficili, ovvero il cote d’Esemoulieres di terza categoria e soprattutto l’arrivo in salita di 1^ categoria di La Planche des Belles Filles. Per quanto riguarda invece la classifica del Tour de France dedicata ai giovani Under 25 ricordiamo che la maglia bianca sarà alla partenza sulle spalle del francese Pierre Roger Latour della Ag2R La Mondiale, che nella graduatoria è seguito da Lutsenko e Kung.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017

1 THOMAS GERAINT TEAM SKY 14H 54' 25''

2 FROOME CHRISTOPHER TEAM SKY + 00' 12''

3 MATTHEWS MICHAEL TEAM SUNWEB + 00' 12''

4 BOASSON HAGEN EDVALD TEAM DIMENSION DATA + 00' 16''

5 LATOUR PIERRE-ROGER AG2R LA MONDIALE + 00' 25''

6 GILBERT PHILIPPE QUICK - STEP FLOORS + 00' 30''

7 KWIATKOWSKI MICHAL TEAM SKY + 00' 32''

8 WELLENS TIM LOTTO SOUDAL + 00' 32''

9 DEMARE ARNAUD + 00' 33''

10 ARNDT NIKIAS TEAM SUNWEB + 00' 34''

