Cristiano Lucchinelli/ E’ morto il figlio di Marco Lucchinelli: il giovane dal passato burrascoso

Cristiano Lucchinelli insieme al padre Marco (da Facebook)

CRISTIANO LUCCHINELLI, E’ MORTO IL FIGLIO DI MARCO IN UN INCIDENTE STRADALE. IL PASSATO BURRASCOSO - Il nome di Cristiano Lucchinelli, che si è spento nella notte di ieri in seguito a un incidente mortale occorso mentre in moto nel bolognese, sarà noto ai più per il suo impegno con il padre Marco Lucchinelli, ex pilota della MotoGP classe 500 di cui è stato campione iridato nel 1981, nella Lucchinelli Experience, una società che organizzava corsi di guida e di sicurezza stradale per motociclisti professionisti e amatoriali. Lucchinelli però era già tristemente salito agli onori della cronaca nel lontano 2012, quando venne arrestato in possesso di ben 2 kg di cocaina, e venne condannato a 5 anni di carcere per traffico di droga. Allora Cristiano Lucchinelli venne infatti indagato dalla Guardia di Finanza di Busto Arsizio, nell’ambito di una maxi operazione sul commercio e lo spaccio di cocaina tra il Sud America e l’Italia: già pochi nani prima nel 2003 era stato di nuovo arrestato per detenzione e spaccio. Un triste capitolo della vita di Cristiano Lucchinelli che era ormai a distanza di anni completamente chiuso.

CRISTIANO LUCCHINELLI, E’ MORTO IL FIGLIO DI MARCO IN UN INCIDENTE STRADALE. LA LUCCHINELLI EXPERIENCE - Una terribile tragedia ha compito al famiglia di Marco Lucchinelli: il figlio Cristiano, 36 anni ha pero la vita in un brutto incidente stradale accaduto ieri sera nel bolognese. Cristiano Lucchinelli viveva insieme al padre marco, allarmare Paola e alla sorella: proprio con il papà, campione del mondo della Motogp 500 nel 1981 aveva dato vita nel 2014 assieme all’ex pilota Fausto Ricci la “Lucchinelli experience”. La società infatti organizzava corsi in strada e in pista sia per motocilisti esperti e professionisti che amatoriali e lo stesso Cristiano era un motociclista istruttore: un rider esperto che ieri ha perso la vita proprio in sella a una moto. La Lucchinelli Experience aveva portato in giro per l’Italia e non solo in raduni, fiere e momenti di promozione l’esperienza e la storia del padre di Cristiano Marco Lucchinelli, promuovendo la sicurezza stradale. Sul suo profilo facebook l’ultimo post risale proprio al giorno della sua morte, dove con la Lucchinelli Experience annunciava un corso di guida sicura e un tour al circuito Tazio Nuvolari a Cervesina per venerdì 7 luglio.

CRISTIANO LUCCHINELLI, E’ MORTO IL FIGLIO DEL’IRIDATO DELLA 500 MARCO – E’ morto nella motte tra il 4 e il 5 luglio Cristiano Lucchinelli il figlio della leggenda della Motogp Marco iridato nella 500 nel 1981 in seguito a un violento incidente stradale accaduto nei pressi di San Lazzaro di Savena un sobborgo di Bologna. La dinamica dell’incidente mortale che ha visto Cristiano Lucchinelli non è stata ancora del tutto chiarita ma pare che il figlio del ex pilota della Motogp sia rimasto coinvolto in uno scontro mortale mentre era sulla sua moto contro una Range Rover che svoltava a sinistra: Cristiano è finito sbalzato contro un basamento di cemento di una recinzione posta a lato della strada. Secondo il Resto del Carlino pare che Lucchinelli sia rimasto coinvolto nel terribile incidente mentre si dirigeva verso casa sulla strada provinciale 31 in direzione Castel Guelfo, quando la macchina ha svoltato all’incrocio tra la statale e via dell’Industria, in direzione di Poggio Piccolo.

I soccorsi sono stati immediati: Lucchinelli è stato infatti subito trasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Bologna con l’elisoccorso del servizio Soccorso Alpino di Pavullo di Frignano (quello di bologna era in quel momento già impegnato in un altro incidente). Purtroppo le sue condizioni erano apparse già gravissime e i medici hanno potuto fare ben poco che costare il decesso. Nel frattempo la polizia è subito occorsa sul luogo dell’incidente per effettuare i primi ridivieni di legge e la strada provinciale è rimasta a lungo bloccata per dare la possibilità alle forze dell’ordine di raccogliere ii dati necessari all’indagine preliminare. Cristiano Lucchinelli era un motociclista esperto: faceva l’istruttore di guida presso l’autodromo di Adria. La sua morte ha colpito duramnete la sua famiglia, gli amici e tutti gli appassionati delle due ruote che ben hanno avuto modo di conoscere e gioire dei successi di suo padre nella 500, dove nel 1981ha vinto anche il titolo iridato.

