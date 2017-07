Diretta/ Conferenza stampa Montella: info streaming video e orario tv (Milan, oggi 5 luglio 2017)

Vincenzo Montella, allenatore del Milan (Foto LaPresse)

DIRETTA CONFERENZA STAMPA MONTELLA AC MILAN: INFO STREAMING VIDEO E TV (5 LUGLIO 2017) – Il Milan dà ufficialmente il via alla stagione 2017-2018 con una conferenza stampa: mercoledì 5 luglio a Milanello, alle ore 13:00, l’allenatore Vincenzo Montella parlerà ai giornalisti presenti insieme a Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, il nuovo volto operativo nella dirigenza rossonera che da qualche mese è passata in mani cinesi. Alle 17:30 il primo allenamento, ma ci concentriamo sulla conferenza stampa: per la prima volta Montella commenterà le prime operazioni del nuovo Milan e racconterà le sue impressioni e le sue aspettative sulla stagione che inizia. Un Milan che ha decisamente voltato pagina: giugno e i primi giorni di luglio sono stati il regno indiscusso della premiata ditta Fassone&Mirabelli, che ha costruito un’imponente campagna acquisti cambiando volto alla squadra. Sono così arrivati Mateo Musacchio ad aumentare il potenziale della difesa; Franck Kessie (strappato alla Roma) per il centrocampo, poi tre grandi colpi in attacco come André Silva, Hakan Calhanoglu (che può ricoprire più ruoli) e Fabio Borini. Il tutto, almeno per il momento, con i soli addii di Keisuke Honda e Gerard Deulofeu: un affare, anche perché non è finita qui. Andrea Conti dovrebbe arrivare a breve per dare spinta sulla fascia destra, e soprattutto Gianluigi Donnarumma ha finalmente trovato l’accordo con la società rinnovando per altri cinque anni. Magari partirà prima della scadenza del contratto, ma certamente per la stagione che comincia oggi sarà ancora il portiere titolare.

Adesso le cose sono in mano a Montella: l’allenatore è stato scelto per guidare il nuovo Milan, ed è una decisione giusta che si sposa con la volontà di continuare il progetto. La proprietà cinese ha visto in lui il tecnico del presente e del futuro: lo scorso anno Montella era arrivato al Milan tra tante incertezze, dopo un trienno positivo alla Fiorentina ma in una squadra che da tre anni non si qualificava in Europa e aveva cambiato tanti allenatori, chiudendo la stagione 2015-2016 con Cristian Brocchi a prendere il posto dell’esonerato Sinisa Mihajlovic. La stagione ha avuto tanti alti e bassi e non sempre Montella ha avuto il polso della situazione; tuttavia il suo Milan ha lottato nelle posizioni di vertice per metà stagione e poi, nonostante un calo strutturale, è comunque riuscito a prendersi il sesto posto che significa qualificazione al terzo turno preliminare di Europa League. Come surplus è arrivato anche un titolo che mancava da anni: la Supercoppa Italiana, strappata ai calci di rigore alla Juventus. Adesso arriva il bis, e soprattutto non ci si può più schermare: non dopo una campagna acquisti così imponente. Magari i rossoneri non sono ancora tra le favorite per lo scudetto, ma sanno bene che dopo un’estate così (non ancora finiti) non potranno che lottare per i primi posti che significheranno tornare a respirare la grande atmosfera della Champions League. Anche per questo motivo siamo curiosi di ascoltare le prime parole ufficiali di Montella che apriranno la stagione 2017-2018 del Milan.

La conferenza stampa di Vincenzo Montella, salvo variazioni di palinsesto, verrà trasmessa in diretta tv su Milan Channel: il canale tematico dedicato al mondo rossonero è riservato agli abbonati al bouquet satellitare di Sky e bisognerà anche essersi abbonati a questo specifico servizio. In questo caso, sarà a disposizione anche l’applicazione SkyGo per la diretta streaming video, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. La conferenza stampa di Montella sarà anche trasmessa in diretta tv su Mediaset Premium e in streaming video su Premium Play.

