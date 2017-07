Diretta/ Giro Rosa 2017: info streaming video tv, vincitrice, orario, percorso (6^ tappa Roseto degli Abruzzi)

Diretta Giro Rosa 2017, Elisa Longo Borghini (LaPresse)

DIRETTA GIRO ROSA 2017: INFO STREAMING VIDEO, ORARIO, PERCORSO E VINCITRICE (6^ TAPPA ROSETO DEGLI ABRUZZI) – Il Giro Rosa 2017 torna protagonista oggi mercoledì 5 luglio con la sua sesta tappa prevista intorno alla città di Roseto degli Abruzzi: 116,160 km da percorrere con un traguardo volante e un Gpm che potrebbero animare moltissimo la classifica generale del Giro d’Italia tutto al femminile. Vediamo ora nel dettaglio gli orari e il percorso che le cicliste impegnate nel giro Rosa affronteranno. Il via della 6^ tappa del Giro Rosa 2017 è stato fissato dal Roseto degli Abruzzi per le ore 12.25 e da lì le concorrenti percorreranno a tutta velocità su un terreno pressoché pianeggiante i primi 77 km del tracciato: priori al 77 km è previsto il primo rilevamento intermedio ovvero il traguardo volante di Pagliare.

A seguire però già all’83 km è previsto il primo e l’ultimo Gran Premio della Montagna previsto nella giornata di oggi: sarà un Gpm di terza categoria posto in località Piana degli Ulivi che porterà le protagoniste di questa edizione del Giro d’Italia a 106 metri sul livello del mare. Una salita quindi non eccessivamente impegnativa ma che potrebbe comunque scombinare le cose in vista del traguardo finale a Roseto degli Abruzzi il cui arrivo della vincitrice di tappa è atteso tra le ore 15.50 e le 16.20 a seconda del ritmo tenuto in gara.

Tante le protagoniste attese della 6^ tappa del Giro Rosa 2017: tra tutte spiccano chiaramente le tre a podio nella graduatoria generone dominata ancora una volta da Anna Van der Breggen, ciclista della Boels Dolmans, vincitrice della gara nella 2015 e oro ai recenti Giochi Olimpici di Rio. Dietro di lei troviamo ancora la nostra Elisa Longo Borghini che nonostante il ritardo di un minuto sulla olandese, accumulato dopo al prova cronometrica di ieri: terzo gradino proprio per la vincitrice della 5^ tappa del Giro Rosa 2017 ovvero la belga Anemie Van Vleuten. Per scoprire come andrà questa sesta tappa a Roseto degli Abruzzi del Giro Rosa 2017, non ci sarà una vera e propria diretta tv e quindi nemmeno una diretta streaming video, ma le fasi salienti saranno comunque visibili in televisione grazie a una sintesi di circa 20 minuti su Rai 3 al termine della tappa del Tour de France maschile, di conseguenza anche in streaming sul sito www.raiplay.it.

