Diretta/ Russia-Canada: info streaming video e Rai.tv, risultato live (Final Six World League volley maschile)

Diretta Russia-Canada

DIRETTA RUSSIA CANADA: INFO STREAMING VIDEO E RAI.TV, RISULTATO LIVE (FINALE SIX WORLD LEAGUE VOLLEY MASCHILE) – Russia-Canada è la partita di volley maschile in programma oggi mercoledì 5 luglio 2017 alle ore 20.05 secondo il fuso orario italiano (ore 15.05 locali) a Curitiba in Brasile valida nella seconda giornata della Final Six della World League 2017. La massima competizione internazionale del volley maschile torna protagonista e dopo gli scontri di eri anche la Russia è pronta a scendere in campo per il girone J1: disputata lo scontro tra Brasile-Canada, tocca ai verdeoro oggi riposare mentre la compagine nordamericana è chiamata all’azione a 24 ore esatte di distanza. Domani invece secondo il calendario ufficiale sarà la volta dell’ultimo scontro tra Brasile e Russia: da qui si deciderà la classifica finale e le due qualificate per giocarsi le semifinali. CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DI RUSSIA-CANADA,WORLD LEAGUE 2017 (da raiplay.it)

Come già detto la compagine canadese ha avuto, forse un po’ a sorpresa, avuto accesso alla Final Six della World League 2017 in virtù della quinta piazza conquistata alla fine dei tre weekend eliminatori: un successo importante per i nordamericani che mai fino ad ora erano riusciti a sconfinare la fase preliminare, conquistando al massimo qualche piazzamento nella top ten finale. Differente invece è stato il cammino fin qui della nazionale di volley maschile russa, che fedele alla sua storia e al suo palmares non ha avuto grossi problemi ad approdare alla Final Six.

Al termine del primo torneo i russi hanno trovato però solo il quarto piazzamento con 14 punti e avendo vinto 5 incontri sui 9 disputati realizzando anche un differenza punti fissata sul 787:775. Visti gli avversari al momento la Russia non è la prima candidata per la medaglia d’oro ma potrebbe senza dubbio suscitare il giusto scompiglio nella competizione fin dalla giornata di oggi.

Ricordiamo infine che la partita tra Russia e Canada per la Final Six della World League 2017 sarà visibile in diretta tv sulla Rai che ne ha garantiti la copertura sul proprio canale tematico Raisport +, al numero 57 del digitale terrestre dalle ore 20.00. Sarà altresì confermata anche la diretta streaming video tramite il servizio gratuito raiplay.it oltre che sul profilo Youtube ufficiale della Fivb, che organizza la World League. Consigliamo infine di consultare anche il sito ufficiale all’indirizzo www.worldleague.2017.fivb.com, per rimanere aggiornati sul tabellino e il risultato live del match.

