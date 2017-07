Diretta Serbia Stati Uniti (LaPresse)

DIRETTA SERBIA STATI UNITI: INFO STREAMING VIDEO E RAI.TV, RISULTATO LIVE (WORLD LEAGUE FINAL SIX, VOLLEY MASCHILE) – Serbia-Stati Uniti è la partita di volley maschile in programma oggi mercoledì 5 luglio alle ore 22.40 secondo il fuso italiano (ore 17.40 secondo ora locale) a Curitiba in Brasile, valida nella seconda giornata della Final Six della World League 2017. Dopo il turno di riposo osservato nella giornata di ieri la compagine serba è finalmente attesa in campo per il suo primo banco di prova in questo tabellone finale della competizione mondiale targata Fivb. Di fronte la compagine di Nikola Grbic si troverà invece gli Stati Uniti di nuovo protagonisti dopo lo scontro di ieri contro la Francia, che ha esordito nella tabellone finale da prima della classifica. CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING VIDEO DI SERBIA STATI UNITI, WORLD LEAGUE 2017 (da raiplay.it)

Come già raccontato la nazionale Usa ha avuto accesso alla Final Six di questa edizione della World League solo all’ultimo con una stessa piazza che non ha completamente soddisfatto la formazione vincitrice della medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi di Rio de Janeiro: certo l’esclusione avrebbe fatto più male, ma la squadra di John Speraw punta alle medaglie più preziose e il cammino non è certo facile. La Serbia invece approda alla Final Six tra le favorite dal pronostico: campione in carica la nazionale di Grbic ha infatti trovato una qualificazione agile quarta fase finale della World League un Brasile con il terzo posto nella classifica finale del torneo. I serbi hanno infatti messo a bilancio al termine dei 3 weekend di gioco ben 18 punti avendo vinto 6 partite sui 9 match disputati con una differenza punti fissata a 797:767 un buon biglietto da visita quindi per la Serbia che punta a bissare il grande successo maturato nella precedente edizione su Brasile e Francia.

Ricordiamo infine che la partita tra Serbia e Stati Uniti, attesa per la Final six della World League 2017 sarà visibile in diretta tv sulla Ra: la tv di stato infatti ha garantito copertura della partita d volley maschile sul proprio canale tematico Raisport+ al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video del match tramite il servizio raiplay.it oltre che sul profilo ufficiale Youtube della Fivb. Consigliamo infine di consultare anche il sito ufficiale all’indirizzo www.worldleague.2017.fivb.com, per rimanere aggiornati sul tabellino e il risultato live del match.

© Riproduzione Riservata.