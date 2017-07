GEORGIA-SVEZIA UNDER 19 / Info streaming video e diretta tv: protagonisti in campo. Formazioni, risultato live

Diretta Georgia-Svezia Under 19, Europei 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA GEORGIA-SVEZIA UNDER 19: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (EUROPEI 2017). I PROTAGONISTI – Quali possono essere i protagonisti in Georgia-Svezia Under 19? Giorgi Chakvetadze è un numero 10 classico: un giocatore che nella nazionale di casa agisce come trequartista, alle spalle di un tridente offensivo e dunque con il duplice compito di aumentare il peso specifico dell’attacco e dare una mano ai centrocampisti, posizionandosi come interno offensivo e attaccando comunque lo spazio partendo però qualche passo indietro, avendo più terreno da aggredire. Lo scorso gennaio si è trasferito alla Dinamo Tbilisi, direttamente dalle giovanili della Dinamo Tiflis: ha messo a segno 2 gol e 7 assist in 20 partite della Umaglesi Liga. Nella Svezia Under 19 abbiamo il difensore centrale Thomas Isherwood: classe ’98, su di lui è arrivato il Bayern Monaco che nell’estate di due anni fa ha investito sul ragazzo prelevandolo dal Bromma Under 19. Attualmente milita ancora nella seconda formazione della Baviera, con cui ha messo insieme 21 partite di campionato; ha giocato anche la Youth League, sempre titolare e senza mai venire sostituito. E’ un giocatore attento anche alla disciplina: in 27 partite nell’ultima stagione è stato ammonito soltanto 5 volte, poche per uno che ricopre il suo ruolo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GEORGIA-SVEZIA UNDER 19: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (EUROPEI 2017, GIRONE A) – Il match Georgia Svezia Under 19 è valido per la seconda giornata del girone A agli Europei 2017 ed è già fondamentale per la corsa alla semifinale del torneo. In particolare questa partita mette di fronte le due nazionali che sono state sconfitte all’esordio: gli scandinavi sono caduti contro la Repubblica Ceca mentre i padroni di casa hanno perso contro il Portogallo. La partita diretta dall’arbitro serbo Srdjian Jovanovic, si gioca alle ore 15:30 di mercoledì 5 luglio, presso il Mikheil Meskhi Stadion di Tbilisi.

La Svezia mantiene un vantaggio sia pure minimo, avendo segnato un gol in più a parità di differenza reti; tuttavia per avere qualche speranza di passare il turno e arrivare in semifinale bisognerà necessariamente vincere oggi ed eventualmente ripetersi nel turno finale, a prescindere ovviamente da quanto finirà la partita tra le due nazionali che al momento guidano il girone e che potrebbe cambiare diametralmente il discorso.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, non dovrebbero esserci grosse sorprese rispetto a quanto abbiamo visto nella prima giornata: la Georgia di Giorgi Kipiani si presenta in campo con un 4-2-1-3 nel quale Chakvetadze si occupa di fluttuare tra le linee del centrocampo e dell’attacco, il suo ruolo sarà sostanzialmente quello di interno stretto tra Kustla e Samurkasovi ma in fase di possesso palla dovrà invece supportare l’azione del tridente, nel quale Arabidze e Saghrishvili saranno gli esterni mentre Kokhreidze giostrerà da prima punta.

In difesa Mali e Lakvekheliani opereranno sulle fasce e dovranno provare a garantire fase di spinta costante, mentre in mezzo capitan Kobouri affiancherà l’altro centrale Burjanadze. In porta ci sarà Chochishvili, che al momento è anche l’unico giocatore a rischio squalifica essendo stato ammonito contro il Portogallo.

La Svezia di Claes Eriksson opera invece con il centrocampo a rombo: dunque Jajic (capitano della squadra scandinava) sarà il trequartista a supporto dei due attaccanti Gyokeres (in gol contro la Repubblica Ceca) e Karlsson.

Alle loro spalle un centrocampo a tre, con Adrian che si posizionerà davanti alla difesa facendo da schermo ma anche da primo impostatore della manovra, mentre Sabovic e Carl Johansson agiscono come interni. La difesa sarà composta da Andersson e Isherwood che proteggeranno il portiere Marko Johansson; sulle fasce invece spazio a Colley e Kralj. Non ci sono diffidati nella Svezia.

Le quote Snai relative a questa partita danno un netto vantaggio alla Svezia: il segno 2 che è legato alla vittoria della nazionale scandinava vale infatti 1,90 contro il 3,55 per il segno 1 che dovrete giocare se credete nella vittoria della Georgia. Siamo invece a 3,45 volte la somma giocata se dovesse uscire il pareggio (ovviamente segno X).

Salvo variazioni di palinsesto, Georgia-Svezia Under 19 verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2; il canale si trova al numero 211 del bouquet satellitare di Sky e sarà dunque riservato a tutti gli abbonati. Per quanto riguarda la diretta streaming video, potrete avvalervi dell’applicazione Eurosport Player: è un servizio in abbonamento e per registrarsi sarà necessario pagare una quota.

