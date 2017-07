Gerard Piqué - La Presse

INCIDENTE PIQUÉ, VIDEO: IL DIFENSORE DEL BARCELLONA SI RIBALTA CON UNA BUGGY TRA LE DUNE. IL VIAGGIO A BEIRUT CON I COMPAGNI DI SQUADRA - E' stata una giornata in cui Gerard Piqué ha vissuto un grande spavento con un incidente tra le dune dove si è ribaltato con una buggy. Il difensore del Barcellona è in viaggio a Beirut con i suoi compagni di squadra Jordi Alba e Sergio Busquets. Questi sono partiti dal Libano per una partita amichevole e saranno poi anche in Qatar dove saranno protagonisti di un evento commerciale. Ha colpito il pubblico la positività dello stesso Gerard Piqué che nonostante abbia rischiato la vita in questa circostanza ha voluto reagire con un bel sorriso per il pericolo sventato senza farsi prendere dall'ansia. Ragazzo vero e sempre pronto ad avere una buona parola per tutti per fortuna non si è procurato nessun problema fisico da questa disavventura. Non sono mancate le critiche per il fidanzato di Shakira che da alcuni è stato considerato un po' fuoriluogo per aver pubblicato sui social network il video dell'accaduto.

INCIDENTE PIQUÉ, VIDEO: IL DIFENSORE DEL BARCELLONA SI RIBALTA CON UNA BUGGY TRA LE DUNE - C'è stato un brutto incidente per Gerard Piqué che si è ribaltato con una buggy tra le dune del deserto. Un incidente che poteva avere connotati tragici, ma che per fortuna non ha portato nessuna conseguenza. Infatti il difensore centrale del Barcellona è uscito dall'abitacolo della vettura di cui aveva perso il controllo totalmente illeso. Ha così avuto la possibilità di rimettersi in piedi immediatamente e anche sorridere per quanto accaduto. La cosa più clamorosa, e da qualcuno anche criticata perché trovata di cattivo gusto, è stata la pubblicazione del video all'interno dell'abitacolo proprio di Gerard Piqué nel momento in cui la buggy, vettura destinata a muoversi sul deserto, si è ribaltata. E' stato lo stesso calciatore poi a prendere alla leggera la situazione scrivendo nel commento di questo: "Crash!! Fun time in the dunes!", "Incidente! Tempo di divertimento tra le dune", clicca qui per il video dell'incidente di Piqué e per i commenti dei follower.

© Riproduzione Riservata.