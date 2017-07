MARADONA A NAPOLI/ Cittadinanza onoraria di Diego: "cittadino da quando indossai la maglia numero 10"

Alessandro Siani e Maradona (foto LaPresse)

MARADONA: INSIGNITO DELLA CITTADINANZA DI NAPOLI - Mercoledì 5 giugno non sarà un giorno qualsiasi per Napoli ed i tifosi del Napoli: Diego Armando Maradona, il giocatore maggiormente rappresentativo della storia azzurra, sarà infatti insignito della cittadinanza onoraria della città, direttamente dal Sindaco De Magistris. Un grandissimo onore che rappresenta un omaggio all’artefice dei due Scudetti della storia azzurra, conquistati nel 1987 (proprio quest’anno ricorre il trentennale dell’impresa) e nel 1990. Per Maradona una grande soddisfazione soprattutto perché quello di mercoledì sarà organizzato come un vero e proprio “Maradona Day”, con una giornata tutta dedicata al ricordo delle imprese di quello che viene ricordato da molti come il più grande calciatore della storia. In una conferenza stampa congiunta con il Sindaco De Magistris e l’attore Alessandro Siani, che presenterà in piazza Plebiscito la serata organizzata per celebrare il ritorno di Maradona a Napoli, il Pibe de Oro ha raccontato le sue sensazioni del momento.

MARADONA: IL RITORNO DEL PIBE DE ORO - E Maradona ha immediatamente dedicato una frase a effetto alla squadra e alla città, affermando come questa cittadinanza onoraria, arrivata a oltre trent’anni dal suo arrivo nella città di Napoli nel 1984, lui l’abbia sentita sulla pelle già la prima volta in cui ha indossato la maglia azzurra numero 10. Maradona ha affermato di essersi sempre sentito un figlio di Napoli, e di aver vinto i tanti trofei conquistati anche e soprattutto grazie all’aiuto dei compagni e dei tifosi, che hanno permesso in quegli anni di aprire un ciclo irripetibile per la città. Maradona ha anche riservato una considerazione al vetriolo per tutti coloro che hanno affermato come sia tornato per questo evento solamente per i soldi che gli sono stati offerti: “La cittadinanza l’ho guadagnata sul campo”, ha affermato il Pibe de Oro, che ha anche ringraziato l’organizzazione dell’evento per ciò che è riuscita ad allestire in momenti molto difficili, dopo i tragici fatti di piazza San Carlo a Torino e in un momento in cui il mondo deve convivere con l’ombra nera del terrorismo.

MARADONA: “NON HO PRESO SOLDI PER TORNARE A NAPOLI” - Durante la conferenza stampa di presentazione del Maradona Day, Diego Armando Maradona si è soffermato sulle polemiche montate ad arte da chi ha affermato come abbia preso soldi per tornare a Napoli. Si è parlato di una cifra di 230.000 euro, che Maradona ha definito assolutamente senza fondamento, spiegando come non avrebbe mai pensato di legare un suo ritorno ufficiale a Napoli per un tornaconto economico. Maradona ha sottolineato di aver guadagnato come calciatore e di continuare a farlo ora che è allenatore a Dubai: impegni che gli sono più che sufficienti, e ha dunque affermato addirittura di voler “sputare” in faccia a chi ha mischiato un eventuale tornaconto economico ai suoi sentimenti per Napoli e per il Napoli. Polemica che non ha comunque offuscato l’emozione per quella che sarà una grande giornata, che culminerà con la cerimonia che a partire dalle ore 21, in piazza Plebiscito, vedrà i tifosi del Napoli abbracciare di nuovo Maradona, che riceverà ufficialmente la cittadinanza onoraria del capoluogo campano.

