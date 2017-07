Rep. Ceca-Portogallo Under 19/ Info streaming video e diretta tv: formazioni, quote, e risultato live

Diretta Repubblica Ceca-Portogallo Under 19 (Foto LaPresse)

DIRETTA REPUBBLICA CECA-PORTOGALLO UNDER 19: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (EUROPEI 2017, GIRONE A) – Repubblica Ceca-Portogallo Under 19 scendono in campo al David Petriashvili di Tbilisi per la seconda giornata del girone A agli Europei 2017. La partita sarà diretta dall’arbitro turco Ali Palabiyik alle ore 18:00 italiane di mercoledì 5 luglio. E’ una sfida che potrebbe consegnare la semifinale, con un turno di anticipo, a una delle due nazionali: entrambe infatti hanno vinto all’esordio, e dunque un’altra vittoria sarebbe utile a superare il turno qualora nell’altra partita dovesse uscire un pareggio.

Una combinazione di risultati che darebbe ai cechi o ai lusitani anche l’aritmetica certezza del primo posto nel girone; se invece dovesse uscire un pareggio bisognerebbe stabilire quale sarebbe il risultato dell’altra partita per fare dei calcoli precisi sulla qualificazione. Resta il fatto che questa gara potrebbe davvero far fare un bel passo avanti a una delle due; intanto la Repubblica Ceca ha segnato un gol in più dei lusitani, particolare che potrebbe essere importante se non addirittura decisivo.

Riguardo le probabili formazioni della sfida, la Repubblica Ceca scenderà in campo con il consueto 4-4-2 nel quale brillerà la stella di Turyma, il giocatore che ha realizzato la doppietta all’esordio negli Europei; al suo fianco agirà il capitano Sasinka. La linea di centrocampo sarà classica, a quattro: significa che i due centrali – Havelka e Marecek – saranno bloccati e si preoccuperanno soprattutto di tenere la linea e fare filtro, lasciando invece a Chveja (a destra) e Sadilek dall’altra parte il compito di creare i presupposti per alzare il baricentro e affondare. I due esterni in mediana saranno protetti da Holik e Granécny che agiranno come terzini; in mezzo invece vedremo Kral e Chalus, mentre in porta ci sarà Jedlicka.

Nel Portogallo sarà squalificato Gedson Fernandes, uno dei due centrocampisti nella linea che agisce alle spalle di Rui Pedro: a sostituirlo dovrebbe essere Miguel Luis, che dunque si posizionerà al fianco di Quina. Sulle corsie esterne Joao Filipe e Leao avranno il compito di formare un tridente quando la nazionale lusitana sarà in possesso di palla e attaccherà la porta avversaria; Rui Pires, capitano, sarà invece lo schermo a protezione della difesa con i due Queiros (Joao e Diogo) che giocheranno come centrali nel reparto arretrato, Diogo Dalot e Abdu Conte agiranno sulle corsie laterali con Diogo Costa schierato tra i pali.

Secondo le quote Snai per questa partita, il Portogallo Under 19 parte favorito: la quota per il segno 2, che identifica la vittoria dei lusitani, vale 2,00 contro il 3,30 che accompagna il segno 1 per la vittoria della Repubblica Ceca. Il pareggi, segno X ovviamente, vale invece 3,20 la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Salvo variazioni di palinsesto, Repubblica Ceca-Portogallo Under 19 verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport; il canale sarà visibile in chiaro da tutti e sarà possibile accedervi anche dal bouquet satellitare di Sky. Per quanto riguarda la diretta streaming video, potrete avvalervi dell’applicazione Eurosport Player: è un servizio in abbonamento e per registrarsi sarà necessario pagare una quota; in alternativa gli abbonati al satellite potranno avvalersi di Sky Go, applicazione senza costi aggiuntivi che si può scaricare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

