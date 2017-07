Ritiro Napoli/ News, Dimaro, streaming video e diretta tv del primo allenamento azzurro

Comincia oggi il ritiro del Napoli (LaPresse)

RITIRO NAPOLI, NEWS, GLI AZZURRI PARTONO PER DIMARO – Vacanze finte in casa Napoli: gli azzurri dopo il benvenuto ricevuto ieri a Castel Volturno da parte del tecnico Maurizio Sarri partiranno oggi per il ritiro estivo che durerà fino al 25 luglio in Trentino nella località di Dimaro. La partenza degli azzurri è attesa per questa mattina dopo che il gruppo si è riunito per la prima volta al solito campo di allenamento del club campano. Lì nella giornata di ieri, come ha comunicato lo stesso club, la squadra ha ricevuto il benvenuto del ct e si è divisa in gruppi per effettuare i primi test fisici in campo e in palestra alternativamente. Il primo a inaugurare il ritiro del Napoli è stato il capitano Marek Hamsik che, dando il giusto esempio e acclamato dai tifosi accorsi ai cancelli, si è presentato a Castel Volturno verso le ore 9.45 (l’ordine era previsto per le ore 11) dopo aver scoperto a Quarto un murale a lui dedicato. Il programma del ritiro per la giornata di oggi non prevede grandi appuntamenti: dopo essere arrivati nella bella Val di Sole, gli azzurri effettueranno un primo allenamento pomeridiano allo Stadio di Dimaro Folgarida. Il primo allenamento del Napoli sarà trasmesso in diretta tv da Mediaset Permium e di conseguenza in streaming video su Premium Play, in esclusiva.

PRESENTE ANCHE IL NEO ACQUISTO OUNAS? – A Dimaro ci sarà Ounas? È quanto si chiedono i tifosi del Napoli alla viglia del rito del club azzurro, che inizierà oggi nella bella località del Trentino che ormai da diverso tempo accoglie la preparazione atletica dei campani in vista della prossima stagione calcistica. L’affare di mercato che ha coinvolto l’ala sinistra francese non è stato ancora ufficializzato dal club campano ma il giocatore già nei giorni scorsi ha effettuato con successo le visite mediche. Appare quindi probabile che già oggi o al più tardi nei prossimi giorni Ounas raggiungerà i futuri compagni di squadra nel ritiro di Dimaro. Classe 1996 di nazionalità algerina Adam Ounas è stato acquistato dal Napoli pochi giorni fa da Bordeaux per 10 milioni di euro +2 di bonus (legati secondo le ultime indiscrezioni ai risultati ottenuti nella prossima Champions League) e pare sia imminente la sua firma sul contratto che lo legherebbe per i prossimi 5 anni alla maglia azzurra.

© Riproduzione Riservata.