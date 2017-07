Wimbledon 2017/ Diretta Schiavone Svitolina, Fognini Vesely: info streaming video e tv (oggi 5 luglio)

Fabio Fognini gioca il secondo turno a Wimbledon 2017 (LaPresse)

DIRETTA WIMBLEDON 2017: SCHIAVONE SVITOLINA, FOGNINI VESELY INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (OGGI 5 LUGLIO) – Terza giornata a Wimbledon 2017, con inizio dei match alle ore 12:30 italiane; siamo in una porzione di tabellone nel quale lunedì i nostri rappresentanti hanno vinto cinque incontri su otto, e dunque si presentano con pattuglia folta alla ricerca del terzo turno. Sicuramente il match più ostico è quello che riguarda Francesca Schiavone: la Leonessa, all’ultimo Wimbledon della carriera, incrocia la racchetta con la testa di serie numero 4 Elina Svitolina.

Tuttavia le possibilità di vittoria ci sono: va ricordato che al primo turno l’ucraina, che ha vinto quattro titoli in questa prima metà di stagione, ha rischiato tanto contro la rediviva australiana Ashleigh Barty, tornata sul circuito dopo aver provato una carriera come giocatrice di cricket. L’altra italiana in campo non ha certamente pescato meglio dal sorteggio: le tocca infatti Madison Keys, recentemente entrata nella Top Ten (prima di un infortunio che l’ha frenata) e già capace di imporsi sull’erba.

Sulla carta il pronostico è contro le nostre due italiane, ma anche Camila ha tanti argomenti da schierare e la vittoria in rimonta contro Alizé Cornet le ha fatto guadagnare punti importanti in fiducia. Nel tabellone maschile l’impegno più agevole è senza alcun dubbio quello di Fabio Fognini: il sanremese, dopo l’agevole successo del primo turno, se la vede con Jiry Vesely, il ceco che era diventato famoso lo scorso anno per aver eliminato Novak Djokovic a Montecarlo.

Pronostico tutto a favore di Fabio; lo stesso non si può dire per Simone Bolelli che, giunto al quinto match in pochi giorni (ha dovuto superare le qualificazioni), dovrà giocare contro Jo-Wilfried Tsonga, testa di serie numero 12. Anche Simone non è favorito, ma certamente la sfida contro Tsonga è più abbordabile qui che su altre superfici, e dunque abbiamo una qual certa speranza di vedere anche lui al terzo turno del torneo. Ci sarà poi Andreas Seppi, che all’esordio di Wimbledon 2017 ha lasciato per strada un set ma ha sofferto poco contro Norbert Gombos: per l’altoatesino appuntamento con Kevin Anderson, sudafricano che in passato ha avuto grandi momenti e che, come tutti i connazionali, rende piuttosto bene sull’erba.

Tuttavia anche lui è in parabola discendente e concede qualcosa, pur se si sta riprendendo dopo alcuni anni in chiaroscuro. In più, oggi si concluderà la sfida tra Paolo Lorenzi e Horacio Zeballos: i due, interrotti ieri per l'oscurità, sono in campo da tre ore e otto minuti e il romano è in vantaggio per due set a uno essendosi preso entrambi i tie break giocati (10-8 quello del terzo set). Nel quarto set siamo sul 2-2: tutto ancora in bilico e tutto è possibile, la lunga pausa almeno sulla carta favorisce l'argentino e dunque Lorenzi dovrà essere bravo a riprendere subito le fila del discorso evitando di giocare un pericoloso quinto set.

A corredo dei sei match degli italiani, il programma odierno di Wimbledon 2017 vede all’opera tanti big: per esempio Rafa Nadal, che non ha tremato nel primo turno e ora prosegue la marcia sfidando Donald Young. Daniil Medvedev, il giovane che ha sorpreso Stan Wawrinka, gioca contro il belga Ruben Bemelmans e sulla carta ha un match agevole per superare un altro turno, mentre Andy Murray continua la difesa del titolo affrontando l’eclettico tedesco Dustin Brown, contro il quale dovrà stare attento perché l’avversario è dotato di grande atletismo.

In campo femminile torna a giocare Simona Halep, che ha un’abbordabile sfida contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia; ci sarà poi Johanna Konta, che insegue il titolo femminile a 40 anni di distanza dall’ultima britannica (Virginia Wade) e dovrà vedersela con la giovane croata Donna Vekic, reduce dal titolo di Nottingham (la sua connazionale Ana Konjuh sfida invece Irina-Camelia Begu). Torna in campo anche Victoria Azarenka, che dopo la maternità cerca di tornare nei primi posti del ranking Wta: la bielorussa, sconfitta la giovanissima Catherine Bellis in rimonta, avrà al secondo turno la testa di serie numero 15 Elena Vesnina, che lo scorso marzo aveva sorpreso tutti vincendo il titolo di Indian Wells.

Wimbledon 2017 è trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Sport 2: sul primo dei due canali verranno anche garantiti approfondimenti da studio, con particolare risalto ai match degli italiani, ma va anche ricordata l’interattività sui canali che solitamente sono riservati agli abbonati al pacchetto Calcio. Tutti gli abbonati alla pay tv del satellite potranno avvalersi, in assenza di un televisore, del servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

