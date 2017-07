Bernardeschi/ Calciomercato Juventus: accordo vicino, Rincon la chiave per chiudere?

Federico Bernardeschi, obiettivo di calciomercato della Juventus (LaPresse)

BERNARDESCHI CALCIOMERCATO JUVENTUS: ACCORDO VICINO CON LA FIORENTINA - Federico Bernardeschi è sempre più vicino alla Juventus. L’esterno della Fiorentina è il primo obiettivo di calciomercato per il reparto offensivo dei bianconeri, ed è una trattativa che la società campione d’Italia sta portando avanti da tempo. Prima all’oscuro, adesso in maniera esplicita. Bernardeschi ha già fatto sapere di non voler rinnovare il contratto, una decisione sulla quale la Fiorentina ha potuto fare ben poco; a quel punto la Juventus è uscita allo scoperto e pare che ci siano tutti i presupposti per arrivare a un accordo. Come riporta oggi Tuttosport, le due società avrebbero trovato un accordo sulla base di 40 milioni di euro. Da qui però bisognerà ancora trattare sulla formula: ovvero, la Juventus avrebbe proposto alla Fiorentina un pagamento spalmato su tre anni, ma la Fiorentina non è assolutamente d’accordo e i Della Valle avrebbero chiesto i 40 milioni in unica tranche, vale a dire subito. Nella cifra sono compresi anche i bonus, e soprattutto Stefano Pioli dovrebbe avere la facoltà di scegliere una contropartita tecnica: in pole position Tomas Rincon, il centrocampista venezuelano che, arrivato a gennaio dal Genoa, ha giocato poco e non ha lasciato ricordi sensazionali in casa Juventus, dunque sarebbe facilmente sacrificabile (anche perchè i campioni d’Italia stanno comunque puntando forte sull’acquisto di un centrocampista).

Sulla trattativa per portare Federico Bernardeschi permangono comunque dei dubbi. Il primo è di stampo tecnico, ovvero: in che modo Massimiliano Allegri intenderà utilizzarlo? Il tecnico livornese vorrebbe un giocatore in grado di agire dietro le punte, ma nelle ultime due-tre stagioni il talento della Fiorentina ha giocato più che altro sull’esterno, addirittura come fluidificante nella prima stagione di Paulo Sousa. Il suo arrivo sulla corsia laterale porterebbe probabilmente all’addio di Juan Cuadrado, che però finchè non sarà chiusa questa trattativa non potrà partire a cuor leggero, con il rischio di bloccare anche le operazioni in entrata (la Juventus spera di incassare dalla cessione del colombiano una cifra vicina ai 30 milioni di euro). La seconda perplessità riguarda proprio Cuadrado: ai tempi, la Fiorentina aveva opposto strenua resistenza al passaggio dell’esterno in maglia bianconera, e alla fine lo aveva venduto al Chelsea nonostante la Juventus avesse messo su piatto la cifra giusta per prenderlo. Storie di rivalità che possono influenzare anche il calciomercato: certo il fattore diverso nell’affare Bernardeschi è il contratto in scadenza, ma ci sono altre squadre su di lui (su tutte l’Inter) e dunque la trattativa potrebbe essere più lunga del previsto, bloccando così altre possibili entrate della Juventus.

