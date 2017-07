Classifica Tour de France 2017 / Froome maglia gialla, Simon Yates in bianco (6^ tappa, oggi)

Chris Froome, in maglia gialla nel Tour de France 2016 (LaPresse)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017, LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (6^ TAPPA VESOUL-TROYES, OGGI). SIMON YATES IN BIANCO - La classifica del Tour de France 2017 ieri è cambiata molto, come è normale dal momento che si trattava del primo arrivo in salita. Tra i cambiamenti più significativi c’è quello che riguarda la classifica dei giovani, perché adesso la maglia bianca è sulle spalle del britannico Simon Yates, il capitano della Orica-Scott che era senza dubbio l’Under 25 più atteso di questa edizione del Tour de France. Aspettative per il momento pienamente rispettate, dal momento che Yates è balzato al comando della classifica per la maglia bianca con un vantaggio di 24” sull’ex leader, il francese della Ag2R-La Mondiale Pierre Roger Latour; terza posizione a 41” per il sudafricano Louis Meintjes della UAE Team Emirates, che essendo entrato già l’anno scorso fra i primi dieci del Tour de France dovrebbe essere sulla carta l’avversario più pericoloso per Simon Yates. Quarto il tedesco Emanuel Buchmann della Bora-Hansgrohe, con un ritardo di 46”, mentre sono già molto più staccati tutti gli altri. L’unico italiano, Alberto Bettiol della Cannondale-Drapac, è undicesimo a 8’54” da Yates. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017, LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (6^ TAPPA VESOUL-TROYES, OGGI). FABIO ARU A POIS - La classifica del Tour de France 2017 ieri ha ricevuto una bella scossa, soprattutto per merito di un eccellente Fabio Aru che, oltre ad essere risalito fino al terzo posto nella classifica generale, è anche balzato al comando della classifica Gpm vincendo a La Planche des Belles Filles, dove è salito sul podio per due volte, dunque anche per indossare la prestigiosa maglia a pois. Il ciclista sardo della Astana ha infatti conquistato i 10 punti in palio sul traguardo e la classifica degli scalatori - dal momento che il Tour de France finora ha affrontato una sola vera salita - ricalca di fatto l’ordine d’arrivo della tappa di ieri. Dunque alle spalle di Aru troviamo Daniel Martin con 8 punti, Chris Froome terzo a quota 6 e Richie Porte quarto con 4 punti. L’ultimo leader italiano della maglia a pois fu Vincenzo Nibali nel 2014, ma per un solo giorno e senza indossarla, perché lo Squalo naturalmente vestiva di giallo. Fabio Aru invece dovrà coprire il Tricolore, ma è un sacrificio che si fa volentieri… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017, LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (6^ TAPPA VESOUL-TROYES, OGGI) - E’ in programma per oggi la 6^ tappa del Tour de France 2017 che vedrà alla sua partenza di Vesoul indosserà la maglia gialla a Chris Froome: l’alfiere della team Sky è infatti il nuovo leader della classifica generale dell’edizione 2017 della Grand Boucle, dopo averla strappata al compagno di squadra Geraint Thomas al termine della frazione che si è chiusa ieri con il successo di Fabio Aru a La planche de belle filles. Il ciclista britannico è atteso oggi ai nastri di partenza con l’iconica maglia gialla, che salvo colpi di scena clamorosi dovrebbe indossarla anche al termine di questa frazione dedicata alle ruote veloci. Froome come detto è primo nella classifica generale con il tempo complessivo di 18H 38' 59'' ed è seguito nella graduatoria dal compagno di squadra al Team Sky Geraint Thomas a +12 secondi: terzo gradino del podio per il nostro Fabio Aru, a 16 secondi e seguito dall’irlandese della Quick Step Floors Martin Daniel (+25”) con Richie Porte quinto a 39 secondi di distacco. Controllando le altre graduatorie del Tour de France 2017 (cui ricordiamo si nota l’assenza pesantissima di Peter Sagan squalificato dalla direzione di gara) ricordiamo che il leader della classifica a punti rimane il campione francese Arnaud Demare della Fdj ora salito a quota 127 punti e seguito sul podio da Marcelo Kittel (Quick Step Floors a 87 punti) e da Micheal Matthews della Sunweb a 73 punti.

Dopo il grandissimo successo ottenuto sulla salita di 1^ categoria de La planche des belle filles della 5^ tappa di ieri al Tour de France 2017 è il nostro Fabio Aru il leader della classifica degli scalatori: il ciclista sardo infatti oggi indosserà per la prima volta l’iconica maglia a pois avendo ottenuto in tutto 10 punti. Nella graduatoria l’alfiere dell’Astana è seguito da Daniel Martin e dal Chris Froome rispettivamente a quota 8 e 6 punti. Per concludere ricordiamo che nella graduatoria riservato ai protagonisti del Tour de France 2017 Under 25 la maglia bianca oggi sarà per la prima volta sulle spalle del britannico Simon Yates che l’ha strappata al francese Pierre Roger Latour al termine della frazione di ieri. L’alfiere della Orica-Scott ha ora un crono generale di 18H 39' 42'' e viene seguito in lista dal giovane della Ag2r LaMondiale a 24 secondi di distacco e dal sudafricano Louis Meintjes a 41 secondi.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017

1. Chris Froome (Gbr, Sky)

2. Geraint Thomas (Gbr, Sky) a 12"

3. Fabio Aru (Ita, Astana) a 14"

4. Daniel Martin (Irl, Quick-Step Floors) a 25"

5. Richie Porte (Aus, Bmc) a 39"

6. Simon Yates (Gbr, Orica-Scott) a 43"

7. Romain Bardet (Fra, Ag2R-La Mondiale) a 47"

8. Alberto Contador (Spa, Trek-Segafredo) a 52"

9. Nairo Quintana (Col, Movistar) a 54"

10. Rafal Majka (Pol, Bora-Hansgrohe) a 1'01"

