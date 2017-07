Claudia Cretti/ Ultime notizie, caduta al Giro Rosa, è grave in ospedale

Claudia Cretti, 21 anni (da facebook.com/ClaudiaCrettiFanPage)

CLAUDIA CRETTI: BRUTTA CADUTA PER LA BERGAMASCA, E’ IN GRAVI CONDIZIONI (GIRO ROSA 2017) - Arrivano purtroppo brutte notizie dal Giro Rosa 2017: nel corso della settima tappa (la Isernia-Baronissi) Claudia Cretti, 21 anni, è stata vittima di una caduta in un tratto in discesa ad alta velocità. Andava a circa 90 Km l’ora e l’impatto con l’asfalto è stato violento: la Cretti ha picchiato la testa ed è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale di Benevento, dove è ricoverata in prognosi riservata. L’atleta della Valcar-PBM, ottava nella quarta tappa del Giro Rosa, versa in gravi condizioni: questo almeno quanto comunicato dal suo team in una nota ufficiale, nella quale si legge del timore per eventuali danni cerebrali vista la dinamica della caduta. Il team della Cretti ha anche chiesto di rispettare la privacy della famiglia e di tutte le compagne di squadra di Claudia, “molto scosse per quanto avvenuto”; e ha anche fatto sapere che, al fine di evitare la diffusioni di notizie false o inesatte, gli unici aggiornamenti da ritenere veritieri saranno quelli che la Valcar-PBM stessa fornirà tramite comunicati ufficiali o e-mail.

Claudia Cretti era già rimasta coinvolta in una caduta: era successo nel corso della seconda tappa del Giro Rosa 2017, ma poi la ciclista si era ripresa alla grande e, come già riportato, era giunta ottava nella tappa di due giorni dopo, quella con arrivo a Occhiobello (provincia di Rovigo). Nata a Lovere il 24 maggio 1996, la Cretti ha già colto risultati importanti in carriera: nel 2013 ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Giovanili, mentre l’anno seguente si era dedicata soprattutto alla pista e, sempre a livello juniores, aveva vinto un bronzo europeo ad Anadia (in Portogallo) nella specialità dello scratch e soprattutto un argento ai Mondiali di Seul, nell’inseguimento a squadre. Già nel 2013 aveva corso con la Valcar, mentre nel 2014 e 2015 si era legata all’Asd Giusfredi; adesso deve affrontare la battaglia più importante, in attesa di notizie (che speriamo rassicuranti e positive) facciamo un grosso in bocca al lupo a lei, al team e alle compagne di squadra e alla famiglia della ciclista bergamasca.

© Riproduzione Riservata.