Diretta / Brasile Russia: info streaming video e Rai.tv, risultato live (World League volley maschile)

Diretta Brasile Russia (LaPresse)

DIRETTA BRASILE RUSSIA: INFO STREAMING VIDEO E RAI.TV, RISULTATO LIVE (WORLD LEAGUE FINAL SIX, VOLLEY MASCHILE) – Brasile-Russia è la partita di volley maschile in programma per oggi giovedi 6 luglio alle ore 20.05 secondo il fuso italiano (ore 15.05 locali) a Curitiba in Brasile e valida per la terza e ultima giornata della fase a gruppi della Final Six della World League 2017. E’ tempo di verdetti bel tabellone finale della massima competizione mondiale targata Fivb: domani infatti si giocheranno le due semifinali da cui poi usciranno le finaliste per le medaglie più preziosi e quella di legno: chi passerà il turno? I brasiliani padroni di casa tornano in campo dopo il turno di riposo osservato dopo aver affrontato e vinto il Canada, mentre la compagine russa dopo aver affrontato 24 ore fa la compagine nordamericana è attesa all’impresa con lo sfavore, se non del pronostico, almeno del caloroso pubblico presente oggi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI BRASILE RUSSIA,WORLD LEAGUE 2017 (da raiplay.it)

La Russia di certo sulla carta non pare tra le favorite: la compagine slava era dal 2014 che non centrava l’obbiettivo Final six a anche lì la nazionale non era riuscita ad andare oltre al quinto posto, un risultato deludente specialmente se ricordiamo che l’anno prima aveva vinto il suo terzo titolo nella World League. Ben altra invece la prospettiva del Brasile, che ricordiamo a nostre spese è il campione in carica alle Olimpiadi con loro vinto alle spalle della nazionale azzurra proprio in finale a Rio de Janeiro meno di 12 mesi fa. Dopo tutto va ricordato che in World League il Brasile occupa la prima posizione nel medagliere della competizione, con ben 19 podi di cui 9 al gradino più alto.

Nella precedente edizione del torneo mondiale il Brasile ha trovato una soddisfacente medaglia d’argento dietro alla Serbia e quest’anno trascinati dalla loro calorosissima torcida, i verdeoro potrebbero andare a doppia cifra nelle medaglie più preziose.

Ricordiamo infine che la partita tra Brasile e Russia in programma oggi alle ore 20.05 sarà visibile in diretta tv dalla Rai che ha assicurato la copertura degli venti della Finals Six della world League: il match quindi sarà trasmesso da Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi confermata anche la diretta streaming video tramite il servizio gratuito Raiplay.it oltre che sul profilo youtube ufficiale della federazione internazionale Fivb. Consigliamo inoltre di consultare il sito ufficiale del torneo all’indirizzo worldleague.2017.fivb.com per rimanere aggiornati sul risultato live e il tabellino del match.

